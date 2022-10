Olympique de Marsella se jugará el todo o nada esta tarde, cuando sea anfitrión de Sporting de Portugal desde las 13:45 horas, en la tercera fecha de l Grupo D de la Champions League. El elenco del delantero chileno Alexis Sánchez, que volverá a la titularidad, lleva dos derrotas consecutivas y sólo le sirve el triunfo para seguir con chances de clasificar a la ronda final.

Además del hecho de que los lusos vienen inspirados, con sendas victorias sobre Tottenham Hotspur y Eintracht Frankfurt; el conjunto francés tendrá el hándicap de su público, ya que el encuentro se jugará a puertas cerradas en el Velodrome por sanción de la UEFA. Un panorama complejo en el que el técnico Igor Tudor confiará en sus experimentados.

El Niño Maravilla es veterano en estas lides. Con 65 partidos en la más exigente competencia de clubes del mundo, Alexis está llamado a tomar la batuta desde la función de centrodelantero que le ha pedido el entrenador croata. Por eso, apuró la recuperación del ex Manchester United Eric Bailly e instalará el temperamento de Mattéo Guendouzi en la zona medular.

"Son jugadores con experiencia, pero sobre todo espero que tengamos un resultado como equipo. Tenemos que hacer una buena actuación", explicó Tudor en la rueda de prensa posterior a la última práctica, donde configuró un once de gala en el que pondrá a los ágiles Amine Harit y Cengiz Under detrás del chileno y Dimitri Payet comenzará en la banca.

Experiencia al servicio de la Champions League



Con 33 años, la experiencia de Alexis Sánchez en la Champions League está fuera de toda discusión. El tocopillano acumula 65 partidos oficiales y trece goles en la competencia estrella de la UEFA y 84 en torneos europeos, sumando sus pasos por Udinese, Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter y Marsella.

En esa estadística, será por lejos el más veterano de la cancha. Chancel Mbemba (27 partidos) y Cengiz Under (13) por los franceses; Adán (13) y Esgaio (11) por los de Portugal; completan la galería de los jugadores con más presencias en Liga de Campeones. Y el atacante chileno tiene el 46,4 por ciento de los goles acumulados por los 22 inicialistas.

Alexis llevará esa responsabilidad, aunque el técnico Igor Tudor prefiere sacarles la mochila a sus jugadores y valora lo hecho hasta el momento. "No necesito quitarles la presión. Es normal que haya, en todos los partidos. Solo tenemos que hacer nuestro juego y aplicarnos para no tener distracciones. En la Champions League no jugamos mal, hicimos buenas actuaciones contra equipos fuertes (Totenham y Frankfurt", dijo el croata.

En ese sentido, el estratega rescató que el equipo estaba "al mismo nivel de nuestros rivales, equipos de la Premier League y la Bundesliga con jugadores importantes. No conseguimos sumar puntos aunque lomerecíamos. Ahora no tendremos que cometer ningún error para llevarnos al menos un punto, completó.