Alexis Sánchez todo el tiempo muestra el cariño y admiración que tiene por su madre Martina, a quien en Tocopilla la tiene viviendo como una reina y que la visita cada vez que puede venir a Chile. Por eso en el Día de la Madre no podía dejar de saludarla públicamente.

Así es como subió a su Instagram un clip con fotos y videos de diferentes momentos que ha pasado con su mami, quien aparece en vacaciones, celebrando cumpleaños e incluso jugando fútbol con Alexis Sánchez, donde le hace un gol de penal.

"Mi AlmaSoul. Feliz día Madre y también feliz cumpleaños", fue el deseo del crack del Inter de Milán a su mamita, con la música de "Cómo te pago" de Lenier.

Además, dio un consejo al mundo para poder disfrutar del cariño maternal. "A todos disfruten de su madre , familia , hermanos etc. El tiempo no vuelve atrás, más ahora que estamos en un mundo que falta más amor", manifestó el ex Cobreloa.

Finalmente, juntó sus iniciales con las de su mamá. "AL exis - Ma rtina", para señalar ALMA, ejemplificando el gran amor que siente por quien le dio la vida y lo crió cuando niño en las polvorientas calles de Tocopilla.

Alexis se prepara para lo que será la recta final del torneo italiano, donde el Inter de Milán pelea el título palmo a palmo con el AC Milan. Antes, este miércoles, juega eso sí la final de la Copa Italia contra la Juventus.