Arturo Vidal vive agitados días en su vida profesional y personal, y su fin de ciclo con Jorge Sampaoli ha traído consigo una serie de opiniones. Mauricio Israel no quedó ajeno al tema, y avisa que aquí hay un gran misterio por resolver.

En diálogo con RedGol, el periodista deportivo -que además aconsejó económicamente al King– habló sobre el polémico final del volante chileno en el Flamengo y desliza una intervención de representantes.

“Arturo Vidal no hace estas declaraciones porque le nacen a él solo”

“Me tocó un entrenador perdedor, que no sabe apreciar a los jugadores. Es un tema que para mí está cerrado. Ahora me di cuenta de la mucha gente que me dijo quién era, yo nunca hice caso, pero ahora me di cuenta la persona que es. La verdad es que me siento feliz al no estar con él“, disparó Vidal sobre Sampaoli.

Así, Mauricio Israel no se guarda nada y explica su teoría. “Sabes lo que pasa, es que nosotros hay algo que desconocemos en toda esta pelea. Hay algo que no conocemos”.

“Jorge Sampaoli no es una persona fácil. Eso todo el mundo lo sabe. Pero a mí me parece que detrás de esta pelea hay algo más grande que desconocemos”, complementó Israel. Eso sí, después su teoría se pone peor.

“Este tipo de declaraciones Vidal no las hace porque le nacen a él solo. Él siempre tiene la asesoría, el consejo de su representante”, añadió Israel para ponerle más picante al tema.

Para finalizar, concluye que “por tanto, ellos manejan una información que nosotros desconocemos y a mí me parece que esto que ha hecho Arturo Vidal es muy fuerte“.

“El reportaje del fútbol chileno es un resumen de todo Círculo Central del último año y medio”

El reportaje “El Cartel del Gol” del programa Informe Especial de TVN ha dado muchísimo que hablar, y en el caso de Mauricio Israel es motivo de orgullo.

Al ser consultado por el comentado trabajo periodístico, Israel confiesa que “me lo tomé muy bien. La verdad es que me alegra mucho”.

“Yo creo que para nosotros el premio más grande que podemos tener después de un año y medio haciendo Círculo Central es que otros medios también se sumen a lo que nosotros hemos venido diciendo durante todo este tiempo”.

Tras eso, recalca que “el reportaje fue como un resumen de Círculo Central del último año y medio, Fernando Tapia ha estado invitado al programa, el periodista de Ciper ha estado invitado al programa”.

“Nosotros todo lo que se dijo ayer lo hemos dicho con todas sus letras y yo la verdad es que me me alegro mucho”, continuó.

“Ayer fue un día glorioso para Círculo Central porque El Mercurio se sumó con el tema de Pablo Milad que ha hecho una pésima gestión y ahora también aparece en el resumen exactamente todo lo que nosotros hemos venido diciendo durante un año y medio”, concluyó.