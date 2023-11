Claudio Palma lamenta que Colo Colo no arriesgue por Vidal: "No me sorprende del fútbol chileno"

El fútbol chileno vive un momento de crisis que repercute en los clubes, donde si bien en un momento se pensó que el regreso de Arturo Vidal a Colo Colo podría levantar todo, el interés de Boca Juniors hace tambalear todo.

Claramente, desde el Cacique no se han comunicado con el King, quien termina su contrato con el Athletico Paranaense al final de la temporada y busca un nuevo rumbo.

Uno que puede ser en el estadio Monumental, en el club que lo formó, pero que con el correr del tiempo, ante el nulo interés mostrado, se va haciendo cada vez más lejano de concretar.

Situación que es común en el fútbol chileno, donde Claudio Palma, quien está todos los fines de semana relatando en TNT Sports, se logra dar cuenta y tiene varios ejemplos por esta crisis.

No hay interés

Cuando Vidal está sonando en Boca Juniors, los medios en Argentina están revolucionados con la idea de Juan Román Riquelme, en una postura totalmente opuesta de lo que pasa en Chile.

En ese sentido, Palma pone sobre la mesa que los directivos buscan el rendimiento y dejan de lado todo lo que pude dar el King en el Cacique y en el fútbol chileno.

“Lo de Vidal es lo mismo, va más allá del tipo si va a rendir o no, que eso no lo sabemos. Ahora desde el nombre Vidal está activo, es Highlander, que llega se pone la camiseta. En el fútbol chileno no me sorprende nada. Donde en Colo Colo las mejores decisiones las ha tomado la Corporación”, comenzó explicando.

“Cuando manejó el club hizo cosas buenas. Quien trajo ahora a la entrenadora brasileña fue la Corporación. Mientras estén divididos en dos bloques hacen daño tremendo a la institución. Puede que Vidal guste a un lado y al otro no. En Colo Colo lamentablemente sabemos que hay dos bloques, entremedio la Corporación”, precisó.

En ese sentido, deja en claro que no hay un interés por levantar la industria, dado el ejemplo que pasa con Arturo Vidal, cuando puede ser protagonista en Chile pero que no lo van a buscar.

“No me llama la atención nada el fútbol chileno, claramente no se han acercado ,el que pueda andar no es otra cosa.es tremendo nombre desde lo futbolístico, mediático y lo que pueda imponer en la cancha con los más jóvenes”, enfatizó.

Similitudes

Mismo caso en Universidad de Chile, donde Palma asegura que hay jugadores que podrían dar mucho por los azules, pero también hay una negativa para sus retornos.

“No logro entender cómo la U no pudo contratar a Joaquín Larrivey de vuelta y antes a Marcelo Díaz, eso va direccionado porque los que manejan los clubes no cachan de fútbol. Los gerentes, da la sensación de que no tienen el peso”, explicó.

Cuando los azules han necesitado de goles, uno de sus últimos goleadores los está marcando en otro club, porque no le abrieron las puertas y eso marca el camino de la U.

“Larrivey cada vez que juega hace goles y a la U le ha faltado todo el año el gol. Ciertas cosas en el fútbol porque no se sabe de los intereses. Quería volver a la U y no lo pescaron”,

La Roja sin rumbo

Una situación similar tiene con la selección chilena y su decisión de un nuevo entrenador para las eliminatorias para el Mundial 2026, que cada vez se ve más lejano en que llegue pronto.

“Creo que la ANFP no hará esfuerzos por Gareca, si lo quisiera ya lo hubiesen llamado. Porque la gente de pronto dice ‘queda tanto para el próximo partido de clasificatorias’. Pero Chile debería tener listo a un entrenador que vea la sub 23 en Venezuela, que conozca el paño, que esté a caballo con el estudio de jugadores, logística, Copa América en Estados Unidos”, detalló.

Por lo mismo, pide que se tenga claridad en lo que se va a hacer con la Roja, porque los días están pasando y la opción de quedar fuera de todo está más latente que nunca.

“Creo que, para mí, tiene que venir un técnico de categoría y Gareca más allá del buen nombre que es, de pronto la gente ni sabe cómo juega. No es un técnico ultra ofensivo, pero lo que tiene es poder de conducción y eso lo demostró en Perú. Para mí los buenos técnicos son los que sacan rendimientos individuales”, finalizó.

¿Cuándo vuelve a las canchas Arturo Vidal?

Arturo Vidal sufrió una grave lesión a la rodilla en septiembre y desde entonces se mantiene en recuperación. Si bien ya dejó las muletas y trabaja en Athletico Paranaense, se espera que pueda volver a la acción recién en enero del 2024.

