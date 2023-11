"Profe, no me llaman": Histórico revela charla con Arturo Vidal y presiona a Colo Colo

Arturo Vidal trabaja en su recuperación pero ya comienza a planificar su futuro, donde un gigante aparece en su horizonte. Boca Juniors reconoció el interés en el King y activó el plan para ir a buscarlo. Todo con Juan Román Riquelme a la cabeza.

El ídolo de los Xeneizes confirmó su deseo que contar con el chileno en sus filas, lo que trajo coletazos en nuestro país. Colo Colo ha intentado concretar el regreso del bicampeón de América al Monumental, pero en las últimas horas las cosas quedaron en duda.

Y es que Arturo Vidal respondió a los dichos de Juan Román Riquelme y no escondió su deseo de llegar a Boca Juniors. Esto, lanzando una feroz crítica a Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, por no tratarlo de la misma manera.

Histórico arremete contra Colo Colo por Arturo Vidal

Ricardo Dabrowski no quejó anejo a los palos de Arturo Vidal y le metió presión a Colo Colo para concretar su regreso. En conversación con RedGol, el Polaco se refirió a la chance que tiene el King de ir a Boca Juniors y reveló una conversación hace un tiempo atrás.

“Hace poco tiempo, cuando fue la despedida de Matías (Fernández), cruzamos algunas palabras con Arturo y con Carlos Caszely. Le decíamos ‘¿Qué pasa? ¿Por qué no te vienes?’ Y dijo ‘Profe, no me llaman'”, comenzó señalando.

Para Ricardo Dabrowski, esto es un claro reflejo de que el Cacique no ha hecho los esfuerzos suficientes para convencerlo. “Quiero imaginar que la intención está, Arturo recibiría de la mejor manera terminar su carrera en Colo Colo”, lanzó.

En esa misma línea, recalcó que en el Monumental no están aprovechando la disposición de Vidal. “Que haya otros equipos que están interesados en que vayan, me parece que si Colo Colo le hace una propuesta, tendrá la prioridad. Me parece, por lo que conversé con Arturo”.

“Esas son situaciones que, si le han hecho o no el ofrecimiento, uno no lo sabe. Por el momento creo que no, pero Arturo siempre mostró disposición de volver a culminar su carrera. Depende del ofrecimiento que le hagan y que haya un interés genuino”, sentenció.

Por ahora, Arturo Vidal trabaja en su recuperación en el Athletico Paranaense antes de definir su futuro. Boca Juniors y Colo Colo son las opciones para el King, quien tendrá que tomar una decisión durante el próximo mes.

¿Cuándo vuelve Arturo Vidal a las canchas?

Arturo Vidal sufrió una grave lesión en su rodilla y se mantiene en recuperación desde septiembre. Se espera que su regreso sea recién en 2024, con contrato ya terminado en Athletico Paranaense y un futuro incierto.

¿Cuáles son los números de Arturo Vidal en 2023?

A nivel de clubes, Arturo Vidal ha disputado un total de 34 partidos oficiales en la temporada 2023. No registra goles, tiene dos asistencias y alcanza los 1.692 minutos dentro del terreno de juego.

