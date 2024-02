Arturo Vidal abordó varios temas en una nueva transmisión de Twitch, entre ellos el eventual retiro de Alexis Sánchez, quien hace algún tiempo reconoció ser hincha de la U. El Rey se refirió a una pregunta de un lector que apuntó al final de la carrera del tocopillano.

Aunque reconoció cierta sorpresa por la consulta. “Buena pregunta dónde se va a retirar Alexis”, apuntó el King. Una duda que seguramente también se ha hecho alguna vez. Pero admitió que no hubo diálogos con el goleador histórico de la Roja para tener más certeza de la respuesta.

“No he hablado con él y no lo sé realmente”, afirmó Vidal, quien cuenta las horas para disputar su segundo partido en Colo Colo. Pero sabe que el azul reina en el corazón del Dilla. Sánchez ya no oculta que su club favorito es Universidad de Chile.

Pero dejó el margen de duda. “Había dicho que le gusta la U parece”, apuntó el King, quien volvió al fútbol chileno tras un paso por dos clubes de Brasil: Flamengo y Athletico Paranaense.

Vidal tiene la duda: ¿Alexis Sánchez sea hincha de la U?

Arturo Vidal ha compartido varios momentos con Alexis Sánchez en la selección chilena, aunque no tiene la convicción de que el Dilla sea fanático de la U. “No sé de qué equipo es realmente”, expresó el centrocampista de 35 años, a esta altura un streamer consolidado.

Hace algún tiempo, el King le dio un respaldo a Sánchez en el Inter de Milán. Y un raspacachos a Simone Inzaghi, el DT nerazzurro. “No puede estar en la banca, lo único que le falta es seguir jugando. El Niño es máquina”, apuntó Vidal sobre la calidad del Dilla.

Eso sí, la última palabra en torno al fin de su carrera, evidentemente, la tiene AS70. Y hace algún tiempo dio pistas de sus deseos. “No me veo jugando mucho en otros equipos en Chile, aunque estoy abierto a cualquier club”, apuntó Alexis Sánchez en una entrevista con TVN. “Si me hacen una oferta, yo amo el fútbol”, dijo también. Y les abrió las puertas a todos los clubes grandes.

Pero apuntó hacia su tierra natal. Y en algún tiempo más. “Quiero jugar hasta los 40 años. Mi sueño es terminar jugando en Tocopilla, partir en Tercera, subir a Segunda y después a Primera. Es un sueño que tengo”, reveló en esa charla con el periodista Gustavo Huerta.

¿Cuántos partidos juntos tienen el King y Alexis Sánchez?

Según Transfermarkt, Arturo Vidal y Alexis Sánchez han coincidido en 179 partidos. El Dilla es el futbolista que más partidos junto al Rey disputó.

