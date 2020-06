Ronaldo alaba a Arturo Vidal pero se queda con Iván Zamorano: "Ha sido el mejor de todos los chilenos"

Ronaldo cumplió un año como presidente del Real Valladolid de España y con buenas noticias. El cuadro pucelano se salvó del descenso en la última temporada y en la actual se mantiene en zona de seguridad, aunque tenga un presupuesto menor.

Pero el histórico goleador y campeón del mundo con Brasil no se queda en eso. "La prioridad es construir la Ciudad Deportiva. Esperamos empezar las obras en septiembre", sentenció el popular Gordo este jueves en una conferencia remota.

También habló de gustos, y de un sueño especial que tiene en su equipo. "Si tuviera presupuesto para fichar a cualquier jugador para el Valladolid sería (Kylian) Mbappé. Me recuerda a mis tiempos como jugador", sentenció.

Ronaldo e Iván Zamorano cimentaron una bonita amistad con la camiseta del Inter de Milán y el recordado 1+8

Pero Ronaldo siempre ha tenido un trozo de Chile en el corazón. Enfrentó a la Roja en Mundiales y fue compañero de Iván Zamorano en el Inter de Milán, con un gesto que pasó a la historia: Bam Bam le cedió el número 9 y ocupó el histórico 1+8 como dorsal.

Por eso, no duda a la hora de responder cuál es el mejor chileno desde su perspectiva. "He estado con muchos chilenos, pero el mejor de todos ha sido (Iván) Zamorano. Hemos estado mucho tiempo juntos", reconoció.

Pero Zamorano no fue el único chileno elogiado por R9. Sobre Arturo Vidal, el brasileño destacó que "es un gran jugador que jugaría en cualquier equipo del mundo. No es titular absoluto en el Barça, pero cuando entra es increíble. No es delantero pero tiene mucho gol".

E incluso le ofreció pega a Alexis Sánchez. "Ha triunfado donde ha ido. Tiene mucha calidad y si no triunfa en el Inter le abrimos las puertas en el Valladolid", proclamó el ex delantero que fuera campeón y goleador de la Copa del Mundo en 2002.