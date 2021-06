Arturo Vidal promete que van a pelear el título y reclama por el caso peluquero: "Uno está acostumbrado a que le busquen cosas que no hay"

Un empate sumó la selección chilena ante Uruguay, que le da el paso a los cuartos de final de la Copa América, tras un fin de semana complicado para la Roja, por un sumario de la Conmebol para la delegación nacional por ingresar a un peluquero a la concentración.

El protagonista de ese hecho fue Arturo Vidal junto a Gary Medel, situación que comentó el volante de Inter de Milán tras el empate con la Celeste.

"En Chile uno está acostumbrado a que le busquen cosas donde no hay. Nosotros estamos concentrados y unidos. Cometimos un error con el peluquero, no fue con maldad, pero ya está. Reconocemos que eso no lo debimos hacer y no se hará nuevamente, nos vamos a concentrar sólo en jugar, entrenar y prepararnos", explicó a DirecTV.

"Nunca hubo un problema con el técnico, es increíble lo que se habla afuera. Estamos muy unidos, lo demostramos ante un rival duro, se vio la unión de este grupo y tenemos hambre para seguir peleando cosas", agregó.

Vidal junto a Vargas en el gol - Getty

El partido con Uruguay



Vidal, además, analizó el duro empate contra los uruguayos, que le sirve al cuadro nacional para sumar en el certamen continental.

"Uruguay tiene muy buenos jugadores, es importante haber hecho un partido como se hizo hoy, terminamos con un jugador menos. Seguimos sumando y queremos seguir mejorando", explicó.

"El punto sirve para sumar, clasificar, darnos confianza para lo que viene. Mejoramos lo que se hizo contra Bolivia y ante un rival súper fuerte. La humedad es alta acá, hemos jugado dos partidos. Tenemos que mejorar pero nos vamos con un punto. Es difícil el clima acá, llevamos muchos días en Cuiabá con este clima, los jugadores no están acostumbrados, pero así es el fútbol", expresó.

Por último, analiza las opciones de ganar el título: "Podemos ser candidatos con lo que se está haciendo, depende del día a día, queremos mejorar, tenemos un partido duro ante Paraguay y hay que tomar confianza".