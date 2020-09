Ivan Rakitic se va con todo y responde sobre si Arturo Vidal jugaba más en Barcelona por ser del clan Lionel Messi: "Hubo decisiones que no las quise entender"

Barcelona vive una etapa de reestructuración, donde la posible partida de Lionel Messi del club tienen a todos preocupados en la Ciudad Condal, aunque la opción de que el argentino siga por una temporada más, al menos, empieza a tomar fuerza.

Uno de los que ya se fue del elenco catalán es el croata Ivan Rakitic, quien firmó por Sevilla, elenco en el que hizo sus primeras armas en el fútbol español.

En la última parte de la temporada el subcampeón del mundo perdió protagonismo en el elenco culé, debido a que Arturo Vidal empezó a sumar más minutos en las formaciones titulares, sobre lo cual fue consultado el ahora mediocampista del elenco andaluz.

Rakitic conversó con radio Marca, donde le preguntaron de frentón si pensaba que el King le ganó un espacio por ser amigo de Lionel Messi, situación que evitó profundizar, pero al menos respondió.

Rakitic habló de su salida de Barcelona - Getty

"Eso no lo sé. Siempre quise estar disponible para el entrenador y hubo decisiones que no las quise entender, pero lo tuve que hacer por el grupo...", indicó el croata.

Acerca de Messi, el mediocampista expresó que "no habló conmigo de su salida. Me he enterado a través de los medios de comunicación".

Rakitic ya no es jugador del Barça, y quizá Vidal también parta pronto del club, debido a que se acerca a Inter de Milán.