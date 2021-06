Arturo Vidal del amor al odio: alienta a la Roja para el choque con Bolivia y reclama gol anulado a Rodelindo Román en Copa Chile

Arturo Vidal y la selección chilena se mantienen en Brasil a la espera de lo que será el choque de este viernes ante Bolivia por Copa América. La Roja tiene un duelo clave ante los altiplánicos, donde necesita un triunfo para soñar con la siguiente fase.

El king es una pieza fija en el esquema de Martín Lasarte, quien hoy lo enviaría a la cancha como titular. Pero pese a que su foco está en el torneo, el volante del Inter de Milán no le quita la mirada al Rodelindo Román.

El equipo de su barrio y del cual es dueño quedó eliminado de la Copa Chile tras caer ante Coquimbo Unido en un partido que sigue sacando ronchas. Y es que según acusa el 8, el arbitraje estuvo muy lejos de ser justo.

El partido entre Coquimbo Unido y Rodelindo Román sigue sacando ronchas. Foto: Agencia Uno

En los últimos días Vidal ha utilizado su cuenta de Instagram para lanzarse con todo contra el juez Omar Oporto. Algo que repitió en la previa del choque con Bolivia, asegurando que les anularon mal un gol.

Después de sus quejas por la falta sin sanción al arquero Guillermo Orellana y contra el árbitro por su desempeño, el king ahora se lanzó por el gol anulado en el minuto 54'. Un autogol tras un centro que rebotó en el pie de Ricardo Escobar les daba la ventaja, pero el silbato sonó cuando iban a los abrazos.

Oporto negó el tanto acusando un empujón, pero las cámaras de televisión dejaron claro que no existió contacto alguno. Al no utilizarse VAR en esta instancia, no se pudo revisar. Ante esto, Vidal explotó con fuertes insultos y una frase clara: "Un metro de distancia y nos anulan el gol del triunfo".

Revisa el reclamo de Vidal por Rodelindo Román en Copa Chile

Pero después del mal sabor por lo ocurrido con su equipo, Vidal volvió a la Copa América y animó a la Roja para el choque de esta tarde. Con su tradicional "¡Vamos chile carajo!", el king dejó claro que va por el triunfo en Brasil.