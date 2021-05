Arturo Vidal termina con el tema del capitán de la Roja y deja clara su postura con Claudio Bravo

Durante el último partido de la selección chilena, donde debutó Martín Lasarte con un amistoso ante Bolivia, la jineta de capitán volvió al brazo de Claudio Bravo. Acto seguido, Arturo Vidal puso un emoji enojado en sus redes sociales y anunció que se iba a dormir reclamando que los partidos le quedaban muy a trasmano con el horario en Italia. Coincidencia o no, el tema reavivó la llama de la vieja disputa entre campeones de América, pero luego el King subió una imagen viendo un partido del portero en el Real Betis con una bandera chilena.

Y, consultado al respecto por TNT Sports, Vidal fue claro. “En la selección no hay un capitán, nunca ha sido de un solo capitán. Hay jugadores importantes, que hablan cuando se debe hablar, no sólo para las cámaras. Eso me deja tranquilo. Hay muchos jugadores diferentes, que piensan diferente”, recalcó.

Eso sí, dijo que no tieen problemas con que Bravo porte el brazalete. “Se dio en ese partido pero no se sabe quién será el capitán. Si es Claudio, bienvenido sea. Lo importante es la selección. Lo mismo si es Alexis”, abundó.

Finalmente, el King explicó que “a mí no me gustaría ser capitán. No es un tema, tengo mi personalidad, sé lo que peso en el camarín, sé lo que doy. Hay muchos capitanes, los más grande, Gary (Medel), (Jean) Beausejour, Claudio (Bravo), Alexis (Sánchez), Charles (Aránguiz), yo, los que llevan más tiempo, han ganado cosas y se han ganado el respeto con esfuerzo”.

Por más que no tengan la cercanía de antes, Claudio Bravo y Arturo Vidal ya han manifestado que defenderán hombro a hombro la Roja como siempre. | Foto: Agencia Uno

Los próximos desafíos de la Roja serán el regreso de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y la Copa América de Argentina y Colombia 2021, donde se está a la espera de la decisión que tome Martín Lasarte con las nóminas.