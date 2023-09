Vicente Fernández alcanzó a jugar seis meses en Talleres de Córdoba. El lateral fichó por el club argentino a principios del 2023, proveniente de Palestino, y a mitad de año volvió a Chile para jugar por la U. Pese a que todavía no se gana el puesto de titular indiscutido, ya está más que afirmado en el cuadro laico.

El joven lateral, que también fuera el único fichaje azul a mitad de año, sorprendió esta semana con una serie de respuestas inesperadas. Entre ellas, reveló quién es el jugador más talentoso con quien ha compartido cancha y también al futbolista que le gustaría fichar en Universidad de Chile.

Fue en conversación con la periodista Constanza Solar, en su habitual cuestionario “Un cortito con…”. Allí Fernández reveló que le encantaría volver a compartir cancha con Matías Catalán, esta vez en tierras nacionales. De momento, la U está en búsqueda de un central.

“Lo traigo sin duda. Es un muy buen jugador y lo dejó demostrado jugando con la Selección”, comentó el formado en Universidad Católica. Además, en sus palabras, el futbolista con más calidad en el fútbol chileno es Nery Domínguez.

Aunque en Talleres están abiertos a ceder a Catalán, no está fácil. Universidad de Chile compite con Colo Colo, otro club interesado en su fichaje, y también con el mercado brasileño, que lleva varios meses sondeándolo. Así lo reveló Andrés Fassi, presidente de la T.

“La respuesta fue clara: si ponen US 2 millones, se va, si no, se queda. Sé que no será fácil retenerlo en diciembre, porque lo están viendo de Brasil también”, explicó el mandamás del cuadro trasandino.

¿Cuándo juegan Deportes Copiapó y Universidad de Chile?

El partido entre Copiapó y la U se juega este domingo 24 de septiembre a las 15:00 horas de Chile, en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó. Es válido por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2023.

¿Cómo va la U en el torneo?

Universidad de Chile se ubica en el décimo puesto de la tabla de posiciones, con 31 puntos. Está a una unidad de entrar a puestos de clasificación a Copa Sudamericana, y a cinco de meterse a Copa Libertadores 2024.