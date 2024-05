En los micrófonos de Radio ADN, el "Mago" afirmó que si el DT de la U no cambia su actitud, el jugador podría "iniciar una catarsis".

Valdivia lanza acusación contra Álvarez por "no proteger ni cuidar" a Assadi en la U

Fue hace exactamente una semana que se remeció el plantel de Universidad de Chile, tras conocerse que para el Clásico Universitario 198, su entrenador Gustavo Álvarez decidiera borrar de la citación al joven volante Lucas Assadi.

De hecho, en la última conferencia de prensa, el técnico argentino dejó en claro que no existe diferencia con otros integrantes del equipo. “Deben entrenar todos para esperar su oportunidad, nunca se sabe cuándo llega esa oportunidad”, afirmó.

Sin embargo, uno que supo jugar en el puesto de Assadi, como Jorge Valdivia, no ocultó su molestia en Radio ADN por la marginación del talentoso volante, y no dudó en acusar a Gustavo Álvarez de medir al ’10’ con una vara distinta al resto, y por no hacer valer su propia palabra.

Valdivia con todo contra Álvarez por Assadi

“Él hace nada dijo que había que protegerlo y cuidarlo. Con las decisiones que él toma, no lo está protegiendo ni cuidarlo. La manera en que el jugador se le protege es como él dice, ‘los llamo, los explico y todo eso’, con los respetos de jerarquía de entrenador y jugador, pero no pasa por él”, advierte el Mago.

Al recordar las razones por las que Assadi fue borrado del Clásico ante la UC, Valdivia agrega que “se habla que al entrenador no le gustó una actitud del jugador en el partido anterior y después no lo cita, así no lo protege ni lo cuida”.

“Uno habla con entrenadores que fueron jugadores y dicen que es difícil llevar esa armonía en un grupo de tantos jugadores donde todos se sienten y creen que son titulares, pero si yo soy de la idea de proteger a un jugador, no lo voy a sacar de una citación y sí lo voy a corregir“, complementa el ex creativo.

Finalmente, Valdivia le hace una advertencia a Álvarez por si mantiene su postura con Assadi, al decir que “desde esta posición siento que no lo está cuidando ni protegiendo al jugador. Por último llévalo citado, pero no inicies una catarsis“.

