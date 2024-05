Joaquín Larrivey guarda el mejor recuerdo de su paso por la U. El delantero argentino sigue vigente en el fútbol chileno: suma nueve goles para Magallanes en la Primera B del fútbol chileno, aunque siempre está pendiente a lo que sucede con el Romántico Viajero.

Al cabo de 12 fechas disputadas en el Campeonato Nacional 2024, Universidad de Chile se ubica como líder exclusivo en la tabla de posiciones. De hecho, el equipo de Gustavo Álvarez remontó un golazo de desventaja para imponerse sobre Unión La Calera.

El Bati es el goleador del Campeonato Ascenso 2024, aunque no pierde de vista a su querido Romántico Viajero. Y apostó por la figura del equipo. “Me gusta mucho el Chelo Morales, me parece que ha crecido mucho“, detalló el experimentado ariete de 39 años en una conversación con Mediapunta.

Uno de los nueve festejos de Larrivey en la Primera B 2024. (Andrés Piña/Photosport).

“Vi todo su proceso de crecimiento. Ha crecido en carácter y protagonismo. También le tengo cariño”, manifestó Larrivey sobre el lateral izquierdo que se consagró como titular inamovible en el equipo azul. El zurdo suma dos asistencias en el certamen local y afina el retorno para el Clásico Universitario 198 tras una suspensión.

Larrivey apuesta por Marcelo Morales como el mejor jugador de la U

La arriesgada apuesta de Larrivey para elegir a la mejor figura de la U incluyó también el cuestionamiento a una decisión: la de Nicolás Córdova, quien marginó a Marcelo Morales de la Roja Sub 23 que disputó sin éxito la última edición del Preolímpico.

“Me pareció raro y me llamó la atención cuando lo dejaron fuera. Lleva muchos partidos en un club tan grande como la U. Dejarlo afuera me pareció un pecado, pero es decisión del DT y tendrá sus motivos para eso”, manifestó el exdelantero del Catania y el Cagliari en Italia.

Marcelo Morales en acción ante Cobreloa. (Alfonso Fernandez/Photosport).

El Bati también dejó algunos comentarios para otro futbolista prometedor del semillero del Bulla: Lucas Assadi. “Esperas algo distinto de ese jugador cuando agarra la pelota. Ha sido intermitente y no se termina de afianzar, pero es un futbolista que a todos nos gusta ver”, dijo LarryKane del “10” de los azules.

Joaquín Larrivey elogió las condiciones de Lucas Assadi. (Andres Pina/Photosport).

Por estos días, Magallanes afina detalles para visitar a Deportes Antofagasta por la 13° fecha del Campeonato Ascenso, mientras que Universidad de Chile debe preparar la edición 198 del Clásico Universitario contra Universidad Católica, que ha mostrado un alza evidente bajo la tutela del brasileño Tiago Nunes.

Así va Universidad de Chile en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Universidad de Chile mira a todos desde arriba en la cima de la tabla de posiciones en el Campeonato Nacional 2024 al cabo de 12 partidos.

Así va Magallanes en la tabla de posiciones del Campeonato Ascenso 2024

Magallanes se ubica en el 4° puesto de la tabla de posiciones de la Primera B con 20 puntos obtenidos en 12 juegos.

