El Excel no miente: la U está perdiendo entre 150 y 170 millones de pesos por partido sin público

Universidad de Chile está teniendo un irregular pasar en este segundo semestre del 2023. El cuadro azul ya perdió dos partidos en línea luego de que varios se entusiasmaran con la opción de pelear por el título.

Además en lo institucional la cosa no está mucho mejor. La U no se reforzará en este mercado de pases ante la falta de recursos, algo que no cambiará si se consideran los varios millones que se están perdiendo al jugar sin público sus duelos de local.

Según se consignó en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Azul Azul está perdiendo entre 150 y 170 millones de pesos chilenos por cada partido sin hinchas en la presente temporada 2023.

Lo que empeora este asunto es que la U ya lleva dos partidos jugando sin público en este 2023 y le quedan todavía dos por cumplir. En total y sacando las cuentas, el cuadro universitario perderá por lo bajo 600 millones por esos cuatro encuentros sin su gente.

Un golpe económico muy duro para Universidad de Chile que se arrastra por el pésimo comportamiento de sus hinchas en el Clásico Universitario ante la UC en el Ester Roa. ¿Lo peor? Que si esta conducta no mejora esto podría agravarse.

El público bullanguero podrá recién volver a las tribunas para el Superclásico ante Colo Colo, programado para el fin de semana del 2 y 3 de septiembre. Los azules todavía no definen un estadio para recibir al Cacique, donde por fin podrán regresar sus hinchas.