El técnico Gustavo Álvarez no modificará su esquema, pese al regreso del central argentino y sorprende con un "cortado" desde el minuto inicial.

Múltiples fueron los factores que llevaron al técnico Gustavo Álvarez a meter mano en la formación titular que tendrá Universidad de Chile para enfrentar este viernes a Cobreloa, en el Estadio Nacional, por la 21° fecha del Campeonato Nacional.

De hecho, el estratega argentino realizará tres modificaciones en su 11, una de ellas por obligación, dada la suspensión de Leandro Fernández por acumulación de tarjetas amarillas. Esto provocará un sorpresivo regreso, como es el de Nicolás Guerra, que después de cuatro meses y medio, será de la partida.

También en ataque, existen dudas en Álvarez por el estado del uruguayo Cristián Palacios, quien sufrió molestias musculares en el triunfo con O’Higgins, e incluso no pudo entrenar con normalidad. Ante ese panorama, el entrenador de la U volverá a confiar en Ignacio Vásquez para completar la ofensiva.

El último cambio que realizará el trasandino será en defensa. Pese a que el uruguayo Fabricio Formiliano lo dejó conforme en su debut en Rancagua, la vuelta de Franco Calderón provocará que el oriental se quede en la banca, en desmedro del chaqueño.

¿Cuál será la formación de la U ante Cobreloa?

Así las cosas, el Romántico Viajero saltará al gramado de Ñuñoa con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia y Marcelo Morales en la defensa; Marcelo Díaz, Charles Aránguiz e Israel Poblete en mediocampo; Maximiliano Guerrero, Nicolás Guerra e Ignacio Vásquez en ataque.

Pero las novedades no están sólo en la formación, y es que de acuerdo a lo que informa Radio ADN, uno de los refuerzos de este semestre, Antonio Díaz no entró en la citación, al igual que Juan Pablo Gómez. En resumen, no habrá laterales en el banco de suplentes.

De esta forma, las alternativas que tendrá Álvarez ante Cobreloa serán el arquero Cristopher Toselli; el defensa Fabricio Formiliano; los volantes Emmanuel Ojeda, Matías Sepúlveda y Lucas Assadi; más los delanteros Cristián Palacios y Luciano Pons.

¿Cuándo se juega este encuentro?

Uno de los duelos más llamativos que tiene la 21° fecha del Campeonato Nacional, entre Universidad de Chile y Cobreloa, se disputará este viernes 23 de agosto, a contar de las siete de la tarde en el Estadio Nacional.

