Cristopher Toselli terminó como el portero titular de la U durante la campaña 2023 e hizo un repaso de su estadía en el Centro Deportivo Azul, aunque también se remontó a la época en la que fue dirigido por Marcelo Bielsa. Fue en una conversación con Las Últimas Noticias.

En esa entrevista, el golero de 35 años rememoró algunos pasajes de su paso por el Centro Deportivo Azul. “Desde que llegué me han apoyado los compañeros, funcionarios e hinchas”, afirmó Toselli, quien tendrá dura competencia por custodiar el arco de Universidad de Chile: luchará el puesto contra Gabriel Castellón.

Por cierto, Tose también intentó buscarle una explicación a la pésima segunda rueda que hizo el equipo que adiestraba Mauricio Pellegrino. “Mi evaluación es que en el primer semestre éramos un equipo reactivo. Se sostenía en una defensa sólida y se creaba pocas oportunidades de gol, pero las aprovechaba”, analizó el meta surgido de Universidad Católica.

“En la segunda rueda los rivales se dieron cuenta de eso. En su mayoría nos entregaron la opción de ser propositivos. En esa dinámica nos faltó capacidad para jugar de esa forma”, agregó Toselli en la conversación que tuvo con el periodista Sergio Gilbert.

El mundialista Sub 20 en Canadá 2007 no se quedó con eso. “Después de cinco o seis derrotas aparecieron los fantasmas en el camarín. Lo que había pasado con la U en los últimos años cuando estuvo peleando por no descender. Es cierto que (Matías) Zaldivia, (Juan Pablo) Gómez o yo no vivimos esa situación. Pero la mayoría de compañeros sí y eso se sintió”, reconoció Toselli.

Toselli le tiene fe a Gustavo Álvarez en la U y recuerda una lección de Marcelo Bielsa

Toselli parece tener confianza en el trabajo que el argentino Gustavo Álvarez hará como DT de la U. Tuvo espacio para explicar por qué hay altas expectativas con el entrenador campeón con Huachipato y también para revivir una lección de Marcelo Bielsa de hace muchísimos años.

“Creo que sí (se darán mejor las cosas). Ya ganó un título y conoce el medio. Hay una base del equipo que él ya conoce. La meta es ser campeones y vamos por eso”, manifestó Hulk sobre el trabajo del trasandino de 51 años, inspirado en tres equipos que detalló en su momento.

También hubo espacio para ir al pasado. Varios años antes. Cuando el Loco Bielsa dirigía a la selección chilena. “Soy respetuoso de todos los equipos. Esa enseñanza la tengo de él. En mi primer clásico por la UC ganamos 1-0 en el Monumental con gol de Matías Rubio. Los hinchas de Colo Colo estaban muy enojados y me putearon”, recapituló el ex golero de Central Córdoba.

“Yo celebré muy efusivamente en la cancha frente a ellos. Al otro día, fui a la selección. Bielsa me felicitó por el partido que hice, pero me dijo que nunca más me burlara de un rival después de ganarle. Nunca más lo hice”, reveló el golero que se alzó como un referente en el Romántico Viajero.

¿Cuántos partidos ha jugado Toselli en Universidad de Chile?

Cristopher Toselli ha jugado 10 partidos en la U, según Transfermarkt. Recibió 16 goles y en dos ocasiones dejó su valla invicta. También le mostraron dos tarjetas amarillas.

