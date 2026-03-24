Fernando Gago comienza esta jornada su proceso al mando de Universidad de Chile, cuando reciban a Unión La Calera por la segunda fecha de la Copa de La Liga 2026, en el Estadio Nacional.

Tal como confirmó en conferencia de prensa, el estilo del argentino hace que todos sus jugadores estén preparados, por lo que todavía no ha confirmado el equipo titular.

Sólo dos horas antes del compromiso, antes de salir en bus al reducto de Ñuñoa, sabrán los once estelares, lo que trae la opción de que varios pidan camiseta de titular.

Por lo mismo, ya se comenzaron a escuchar voces para el regreso de Marcelo Díaz, asegurando que es el jugador con mejor pie dentro de la cancha en la U y que va con el estilo de Gago.

Futbol, Universidad de Chile vs Palestino. Primera fase, Copa Sudamericana 2026. El jugador de Universidad de Chile Marcelo Diaz, centro, lamenta la derrota contra Palestino tras el partido de primera fase de la Copa Sudamericana disputado en el estadio Nacional de Santiago, Chile. 04/03/2026 Andres Pina/Photosport Football, Universidad de Chile vs Palestino. First phase, 2026 Copa Sudamericana Championship. Universidad de Chile player Marcelo Diaz, center, reacts loosing against Palestino after a Copa Sudamericana Championship first phase match at Nacional stadium in Santiago, Chile. 04/03/2026 Andres Pina/Photosport

Marcelo Díaz el hombre de fútbol en la U

Así también lo enfatizó Diego Rivarola en el panel de ESPN Chile, donde asegura que Marcelo Díaz puede ser una pieza clave para darle juego a la U en el inicio del proceso de Fernando Gago.

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Más, en relación a que tiene seis bajas para este partido, siendo la zona más afectada la de los volantes, por lo que el capitán tiene muchas chances de un regreso.

“O sea, el que más le gusta desde lo futbolístico va a ser Marcelo Díaz. No me cabe la menor duda“, explicó Rivarola.

Hay que recordar que el Chelo sólo ha visto acción en dos partidos con la camiseta de la U en la presente temporada, donde se fue expulsado ante Universidad de Concepción, el partido que marcó el adiós de Paqui Meneghini.

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