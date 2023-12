Universidad de Chile se prepara para cerrar el Campeonato Nacional 2023 como local ante Ñublense, por la 30° y última fecha del torneo. La U termina un año movedizo en el que alcanzó la punta a mitad de temporada, pero terminó sosteniendo una paupérrima segunda rueda.

El DT Mauricio Pellegrino contó con una base y refuerzos que llegaron a principios de año, con la sensación que todos debían dar un poquito más. Asimismo, para el segundo semestre y pese a la abierta solicitud del entrenador por fichajes, el Chuncho sólo incorporó a Vicente Fernández porque estaba lesionado.

En Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez consideró que “en la U falta un liderazgo del gerente deportivo, porque tú más allá de lo que piense el dirigente, que puede saber o no saber de fútbol, tomar buenas o malas decisiones, cuando hay un profesional que entiende del tema…”.

“Es como que un meteorólogo te diga ‘no puedes volar, compadre’. Y que te contesten ‘es que yo quiero volar’… ‘Es que no puedes volar porque te vas a caer’”, agregó el ex delantero.

Pato Yáñez complementa que “a la dirigencia de la U hay que decirle: ¿sabe qué? Con el técnico, que somos los expertos, especialistas y los que sabemos, necesitamos esto y esto, porque si no, se nos va a ir todo a la cresta. ¿Es que no hay plata? Bueno, es lo que pasa en Universidad de Chile. Claro, quizás Manuel Mayo aún no está empoderado todavía”.

Por último el comentarista sentencia que “la U estuvo en el primer lugar y después se fue cayendo. Antes del clásico contra la Católica tenía 8 puntos. Un equipo que se vino abajo sin regularidad. No hay respuesta individual, con un técnico equivocado en lo que plantea y en la forma de sacarle brillo. Y con dirigentes que tampoco hicieron demasiado cuando la U venía en la rodada”.

¿Cuándo juega la U en la última fecha del Campeonato Nacional?

La U cerrará ante Ñublense su participación en el Campeonato Nacional 2023. Aquel partido se disputará el sábado 9 de diciembre en el estadio Santa Laura a contar de las 18 horas, según el horario de Chile continental.

¿Qué refuerzos trajo Universidad de Chile este 2023?

Junto a la llegada del entrenador Mauricio Pellegrino, la U fichó a principios de año a Cristopher Toselli, Juan Pablo Gómez, Matías Zaldivia, Federico Mateos, Nicolás Guerra y Leandro Fernández. A mitad de temporada se reforzó con Vicente Fernández.