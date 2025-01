¡No viaja! El cortado de Gustavo Álvarez en la U para la Copa de Verano

En medio de todo el terremoto que ha generado su crisis dirigencial, en la U de Chile intentan enfocarse en la cancha. El Romántico Viajero inicia sus amistosos de pretemporada este fin de semana con una Copa de Verano para la que tiene una importante novedad.

Gustavo Álvarez todavía está esperando por los refuerzos que le prometieron y, sólo con Julián Alfaro como incorporación, toma decisiones. Una de ellas tiene que ver con los cortados, donde hay un jugador que no viajará a Coquimbo.

En las últimas horas se conoció que el técnico del Bulla decidió dejar a una de sus figuras abajo del avión rumbo a tierras coquimbanas. De hecho, ya estaba en la lista de los que no serían considerados para esta temporada y todo indica de que debe buscar un nuevo destino lo antes posible.

Jeison Fuentealba fuera de los planes de Gustavo Álvarez en la U

La U viaja esta tarde rumbo a Coquimbo para disputar la Copa de Verano y lo hará con un gran ausente. Según reveló Emisora Bullanguera, Jeison Fuentealba no se subirá al avión y se transforma en el primer cortado oficial para la temporada 2025.

Jeison Fuentealba no entra en los planes de Gustavo Álvarez para la U 2025. Foto: Photosport.

Si bien fue parte del plantel en la campaña del 2024, lo hizo hasta la mitad de la temporada y jugando apenas 1 partido ante Audax Italiano en la primera fecha. Tras ello, casi no fue considerado y apenas estuvo en la banca en dos encuentros, lo que lo obligó a salir.

La segunda parte del año la jugó con la camiseta de la Universidad de Concepción, donde se transformó en titular y disputó casi todos los partidos, salvo uno. Lleno de ilusión, regresó al CDA a pelear por una camiseta, pero simplemente no logró convencer al DT.

Días atrás su nombre había aparecido como uno de los jugadores que no serán considerados para el 2025, junto a otros como Federico Mateos y Renato Huerta. No obstante, ahora se quedó hasta afuera de los amistosos, lo que sepulta cualquier opción de una última oportunidad.

La situación no deja de sorprender, ya que en el mediocampo el Bulla no podrá tener a uno de sus pilares. Con Charles Aránguiz lesionado y Julián Alfaro volviendo recién, el elenco estudiantil intentará demostrar que su gran torneo en 2024 no fue casualidad.

La U prepara su viaje a Coquimbo para disputar la Copa de Verano e ir tomando forma para un 2025 muy exigente que tiene por delante. Gustavo Álvarez intenta encontrar soluciones en un equipo que, sin refuerzos, ve un complejo panorama.

¿Cuáles fueron los números de Jeison Fuentealba en la última temporada?

Entre la U y la U. de Conce, Jeison Fuentealba logró disputar un total de 17 partidos oficiales en la última temporada. En ellos marcó 1 gol, aportó con 1 asistencia y llegó a los 1.316 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega la U?

La U tiene todo listo para lo que será su primer amistoso oficial del 2025. El Romántico Viajero enfrentará a Coquimbo Unido este domingo 5 de enero desde las 16:00 horas por la Copa de Verano.