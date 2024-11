"Me gustaría que...": el deseo del papá de Eduardo Vargas por su regreso a la U

Luego de levantar la Copa Chile y dejar atrás años de fracasos, en Universidad de Chile ya comienzan a pensar en lo que será el 2025. El Bulla hará su regreso a la Copa Libertadores y quiere soñar en grande, por lo que piensa en refuerzos de lujo.

Uno de los nombres que ha sonado con fuerza en el último tiempo es el de Eduardo Vargas. Sin ser titular en el Atlético Mineiro y tras los regresos de campeones de la Copa Sudamericana 2011, los hinchas se han ilusionado con verlo de azul otra vez.

La situación se ha transformado en la gran teleserie en el mercado de pases del Romántico Viajero, donde recibieron noticias que no son alentadoras. Y es que desde la familia del atacante abordaron sus chances de regresar al CDA, con un pedido que no le cayó bien a sus fanáticos.

Papá de Eduardo Vargas y su pedido ante interés de la U

Eduardo Vargas se ha transformado en la gran obsesión de la U para su mercado de pases del 2025. En el Romántico Viajero se ilusionan con un retorno de Turboman para la próxima temporada, aunque desde su círculo más cercano no lo ven con buenos ojos.

El papá de Eduardo Vargas se sinceró sobre su opción de volver a la U. Foto: Photosport.

Eduardo Yayo Vargas, el padre del atacante, conversó con LUN sobre lo que fue su paso por el país con la selección chilena, donde marcó en el triunfo ante Venezuela. “Y eso que lo habían desahuciado de la selección. Pero ahí sigue vigente y tapando bocas. Si ustedes lo ven, está bien físicamente, se cuida, como todo deportista de élite que debe cuidarse para poder rendir en la alta competencia”, señaló.

El progenitor de Turboman no escondió su molestia por el trato que ha tenido su hijo. “Más que nada estoy dolido. Uno como papá sufre cuando hablan cosas, la familia también. Sobre todo cuando lo critican sin un conocimiento acabo de las cosas. Entonces, las críticas de algunos periodistas y ex futbolistas duelen. La crítica futbolística objetiva está bien, pero cuando no lo es, molesta”.

“Sólo quería comentar eso. Si al final, el Edú sigue demostrando que está vigente para jugar en la selección. Y se ha mantenido en un buen nivel en el fútbol brasileño”, complementó.

Pero fue tras ello que, ante la consulta sobre un posible regreso de Eduardo Vargas a la U, su papá no dudó. “Uno siempre va a querer estar al lado de sus hijos, pero a mí me gustaría que siguiera en el fútbol brasileño unos dos años más“.

De hecho, el padre de Turboman remarcó que espera verlo de vuelta en el país en un tiempo más. “Que se venga cuando esté más viejito, pero eso será exclusivamente decisión de él”.

Finalmente, enfatizó en que prefiere que siga peleando en tierras brasileñas antes de regresar a Chile. “A mí me gustaría que se quedara en Brasil. Ahora puede ser campeón de la Libertadores con Atlético Mineiro en Buenos Aires. Y después, que lo analice, pero entiendo que maneja un par de opciones para seguir jugando allá“.

¿Cuáles son los números de Eduardo Vargas esta temporada?

Eduardo Vargas ilusiona a la U con su regreso luego de haber disputado un total de 33 partidos oficiales esta temporada. En ellos ha marcado 7 goles, ha aportado con 2 asistencias y llega a los 1.126 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Atlético Mineiro?

Eduardo Vargas buscará seguir ayudando al Atlético Mineiro en el Brasileirao este fin de semana. El sábado 23 de noviembre desde las 21:30 horas el Galo visita a Sao Paulo.