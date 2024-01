Si bien no se descarta la incorporación de un nuevo futbolista a sus filas, este viernes Universidad de Chile presentó a su séptima incorporación para la temporada 2024, como es el volante Matías Sepúlveda, que viene libre tras jugar en Audax Italiano.

Luego de su primera experiencia en O’Higgins, el Tucu tuvo un paso de tres años por el conjunto de La Florida, donde se le recuerda por convertir uno de los mejores goles del 2023, en el duelo ante Blooming, en Santa Cruz de la Sierra, por fase grupal de Copa Sudamericana.

El 7 de junio del año anterior, en el duelo que le dio el pase al Audax a los 16° de Final del certamen continental, Sepúlveda se despachó un remate desde antes de la mitad del campo, casi a 60 metros de distancia, que se metió en el arco rival. Una imagen que dio la vuelta al mundo.

En su primera entrevista como nuevo refuerzo azul, el volante se refirió a esta acción y le hizo una promesa a los hinchas de la U, al señalar entre risas que “al menos lo voy a intentar, siempre voy a tener esa visión prevista para ver si puede salir, pero obviamente voy a intentarlo“.

¿Qué dijo Sepúlveda de su arribo a la U?

Durante la charla con el sitio oficial del club, el Tucu no ocultó su emoción al señalar que “estoy muy feliz, tengo una alegría enorme por estar en un club tan grande y agradezco a la institución por haberme elegido para representar su camiseta”.

En esa línea, Sepúlveda se comprometió a que, durante su estancia en la U, “en cada entrenamiento y partido me esforzaré por esta camiseta. Me siento preparado por este desafío tan lindo, sé la responsabilidad que conlleva y me siento preparado”.

¿Cuántos refuerzos suman los azules?

Con el arribo del mediocampista, ya son siete las nuevas incorporaciones que suma el Romántico Viajero para 2024 como son el arquero Gabriel Castellón; los defensas Fabián Hormazábal y Franco Calderón; el volante Marcelo Díaz; más los delanteros Maximiliano Guerrero y Luciano Pons; todos ellos con un nuevo entrenador, Gustavo Álvarez.

¿Cuándo es su primer partido amistoso?

La U presentará a parte de su nuevo plantel para la temporada 2024 este sábado 20 de enero, cuando en el Estadio Santa Laura enfrente a Unión Española, a contar de las 19:00 horas.

