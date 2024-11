En la cancha, Colo Colo y Universidad de Chile ganaron sin problemas, pero en las oficinas del Tribunal de la ANFP, se sigue disputando un Superclásico por el título. Jorge Almirón cuestionó a los Azules y estos respondieron.

Los Albos derrotaron por 3-0 a Iquique como local, mientras el Romántico Viajero hizo lo propio ante Ñublense en Chillán. Sin embargo, la polémica se instaló tras los fuertes cuestionamientos de Almirón para el reclamo de la U, quienes intentan demostrar que el DT no respetó su castigo ante Huachipato y que reciban una sanción de puntos que podría darle el título a los Azules.

En la U salen al paso de los cuestionamientos de Almirón

Luego de vencer a los Dragones Celestes, Jorge Almirón le dijo a TNT Sports que la situación “es indignante, que los jugadores sientan que corren riesgo de perder el campeonato por una cuestión de escritorio, no lo puedo creer”. Sus dichos llegaron rápido a Chillán.

“La verdad nosotros nos enfocamos en nosotros, hay que dar lo mejor hasta el final y lucha por ganar. Después lo que pase es cosa de ellos“, salió al paso Maximiliano Guerrero, sobre la resolución que debería salir a la luz el día martes.

Maximiliano Guerrero solo se enfoca en la cancha. Imagen: Photosport.

Otro de los que tuvo palabras fue Gabriel Castellón. El arquero fue consultado sobre su opinión por las quemantes declaraciones que han dado Jorge Almirón y los jugadores de Colo Colo, como Arturo Vidal. El meta fue claro en su postura.

“La verdad no estamos pendientes de eso. Estamos pendientes de mejorar en los errores en la cancha, de cómo nos puede proponer Everton el partido siguiente. Solamente nos enfocamos en lo futbolístico (…) lo que a nosotros nos compete es lo futbolístico, lo que hablen los demás a mí personalmente no me interesa“, explicó el 25 azul.

“Son temas que no nos corresponden, a nosotros nos corresponde rendir en cancha y es lo que estamos haciendo”, complementó Israel Poblete, uno de los goleadores en Chillán. El siguiente partido de los Azules será el domingo 10 de noviembre ante Everton, aunque sin dudas que el martes en la ANFP también se escribirá un capítulo importante.