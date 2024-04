El buen comienzo de temporada está teniendo Universidad de Chile en el Campeonato Nacional, donde con el paso de las seis primera fechas son punteros, en compañía de Deportes Iquique.

Luego de cinco triunfos y un empate, varios jugados comienzan a tomar protagonismo dentro del club, donde uno de ellos es el delantero Leandro Fernández.

El atacante bullanguero ha marcado en dos oportunidades esta temporada, donde sabe que a fin de año vence su contrato, por lo que manda su primera señal a la directiva.

Con un rol de referente dentro del equipo de Gustavo Álvarez, el ex Independiente tiene claro su objetivo a futuro en el club y lo hace saber públicamente.

Un mensaje claro

Leandro Fernández es titular indiscutido para el técnico de los azules y fijo en el funcionamiento del ataque de la U, por lo que espera poder seguir con ese rol más allá de esta temporada.

“Sí, creo que fue un buen comienzo y va de la mano con el equipo. Las cosas salen mejor cuando es colectivo. Con respecto al contrato, me queda hasta fin de año y me gustaría quedarme mucho tiempo en la U”, comentó en conferencia de prensa.

En ese sentido, relata la seguridad que le da Álvarez, que es clave al momento de jugar: “Uno siempre quiere hacer goles, pero hoy mi rol es jugar suelto con libertad y si puedo hacer goles o tratar de que un compañero lo haga”.

Esto también se ve reflejado en los penales, donde ha sido el elegido en la U para tomar la misión, las veces que han tenido estos lanzamientos.

“No, no soy el dueño. La agarro y si alguien la pide lo discutimos, pero de los que he pateado nadie me lo ha pedido. Si los sigo haciendo me dan confianza”, finalizó.

¿Cuándo juega Universidad de Chile vs Unión Española?

El partido entre Universidad de Chile y Unión Española por la séptima fecha del Campeonato Nacional se jugará este domingo 7 de abril, a partir de las 20:00 horas, en el estadio Santa Laura.

