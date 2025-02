Universidad de Chile logró un luchado triunfo por 1-0 ante Unión La Calera, por la segunda fecha de la Liga de Primera 2025, que le permite estar en lo más alto de la tabla de posiciones.

Pero mientras los temas dentro de la cancha parecen ir de manera estable, fuera de ella se mantienen las luchas dentro de la concesionaria Azul Azul, donde uno de sus máximos accionistas nuevamente se fue en contra de Michael Clark.

Ya se está siendo habitual que Daniel Schapira, quien lidera el segundo mayor grupo controlador de la U, llegue al Estadio Nacional disparando, lo que no fue la excepción.

Por lo mismo, quiso separar las aguas, destacando lo que hace el equipo, además de reaccionar por una respuesta que le mandó por la prensa Clark, en una guerra declarada.

Michael Clark y Daniel Schapira siguen en su guerra mediática.

ver también El bullanguero nombre de la sociedad con la que Michael Clark transparenta que es el inversionista mayoritario de la U de Chile

Duras declaraciones contra Michael Clark

Fue antes del inicio del encuentro de la U contra La Calera que Daniel Schapira enfrentó los micrófonos: “Hay dos problemas, uno es el equipo y hay otros más. Del equipo no digo nada porque me encanta, están jugando muy bien y los felicito”.

Publicidad

Publicidad

Fue el momento de la pregunta ante Clark donde no dudó: “Ya te lo dije, no hablo nada con Michael Clark y él tampoco conmigo, así que somos dos. Escuche sus declaraciones de que no estaba de acuerdo conmigo, bueno yo tampoco estoy de acuerdo con él”.

En ese sentido, dio señales de lo que se viene en esta lucha con demandas en la justicia y donde espera que otro protagonista se meta de una vez por todas en Azul Azul.

“La Casa de Estudios pregúntenle, no he hablado con ellos, excepto por los directores que tienen una idea y no me voy a involucrar. Con los directores no hay problema. Esperemos que las cosas sigan avanzando”, cerró.

Publicidad

Publicidad

ver también U de Chile: oposición de Michael Clark en Azul Azul aborda posible arribo de nuevos dueños árabes

Revisa las declaraciones: