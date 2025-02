Javier Altamirano sigue con los pasos hacia adelante en la U de Chile. El talentoso mediocampista anotó un gol en su primer partido vestido de azul. Fue antes Deportes Recoleta. Y logró ser titular en la sorpresiva derrota del Bulla frente a Magallanes.

Por el momento, la Copa Chile ha servido para que Altamirano se integre a la plantilla dirigida por Gustavo Álvarez. Y ha dejado algunos chispazos de su calidad. “Quedé con gusto amargo obviamente por la derrota. Pero hay que sacar lo positivo, desde mi punto de vista fuimos superior”, dijo el ex Huachipato y Estudiantes de La Plata.

“Los resultados se dan por los goles, queda un montón. Todo un año, hay que seguir mejorando y pensar positivo. Nos falta a la hora de concretar, pero queda una temporada completa por delante”, agregó el talentoso volante, quien dio muestras de su altísima calidad técnica.

Javier Altamirano en acción ante Magallanes. (Javier Torres/Photosport).

Agregó que “estamos generando muchas ocasiones, hay que darle mérito al arquero de ellos. Lo importante es que llegamos, generamos ocasiones y a pensar en mejorar. Es un partido que no nos dio un resultado como el que esperábamos. Hay que sacar lo bueno”. Altamirano fue uno más que realzó la actuación del portero uruguayo Mathías Bernatene.

Javier Altamirano se pone presión para el futuro en la U de Chile

Javier Altamirano apunta a ser un fijo en la zona media de la U de Chile. Lo dejó claro con sus dos primeras presentaciones en el Romántico Viajero. “Me siento bien, me falta terminar los 90 minutos con una intensidad un poco más alta siendo autocrítico. Pero reitero: quedan muchos partidos, hay que pensar positivo y seguir mejorando”, afirmó el jugador de 25 años.

Javier Altamirano suma dos partidos oficiales por la U. (Felipe Zanca/Photosport).

“Si es gol, todos lo vamos a celebrar. Es parte del fútbol, todos nos equivocamos y queremos lo bueno para el equipo”, agregó Altamirano, quien no quiso responsabilizar a nadie de la falta de gol. Otra de las incorporaciones que sumó minutos y sacó la voz fue Julián Alfaro.

El rapidísimo extremo tuvo su estreno oficial ante Magallanes, el club desde el que llegó al Centro Deportivo Azul. “Feliz de poder debutar, es un sentimiento único el ambiente que se vive. Es algo inexplicable. No se dio el resultado que todos queríamos, vamos a seguir trabajando”, afirmó Alfaro en Emisora Bullanguera.

“Todavía no hemos visto algo confirmado de Di Yorio. No lo conozco. Espero que sea un gran aporte al plantel. El profe me dijo lo de siempre: que explote mis habilidades y que juegue bien pegado a la banda”, apuntó el ex jugador de la Academia, quien sacó un preciso centro a la cabeza del debutante Rodrigo Contreras. Pero el Tucu no pudo con la gran resistencia de Bernatene. Por ahora queda levantar la cabeza y seguir adelante.