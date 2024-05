Emblemas de Universidad de Chile esperan que el invicto no se vaya a terminar ante Universidad Católica en el Estadio Nacional.

Históricos de la U palpitan el clásico con Universidad Católica: "Que no se corte el hilo ahora"

Universidad de Chile completó 12 fechas invicto tras ganarle a Unión La Calera como visitante y ratificar que es el súper líder del torneo con holgura, pues le lleva varios puntos de ventaja a sus rivales.

Ahora viene el clásico universitario ante Universidad Católica, que se jugará el sábado a las 17.30 horas en el Estadio Nacional. Encuentro para el que históricos de la U esperan ratificar el buen momento.

“Que no se corte el hilo ahora, porque es un partido con pronóstico reservado”, comienza señalando el ex volante Martín Gálvez a Redgol. “No hay varita mágica en esto, estar encumbrado no es garantía de triunfo”, señala.

Eso sí, admite que este equipo ilusiona. “Hace rato no veías esta Universidad de Chile así y eso augura una buena presentación. Llevamos apenas un par de momentos malos, o no tan buenos, pero el resto ha sido para sacar dividendos”.

La U le ganó a Católica en el torneo de verano este año

Cuidado con Católica que viene en alza

Para Marcos González, defensor que visitó ambas casaquillas, “va a ser un clásico entretenido, porque Católica levantó. Así el torneo se pone entretenido por lo que significan los dos equipos y por las posiciones en las que están ambos”.

En tanto Horacio Rivas, ex defensor de los azules, espera que se respete un partido con tanta tradición. “Tiene que ser un gran encuentro. Hay muchas cosas en juego, más allá de la historia y revivir en el campo de juego lo que es este clásico, muchas veces mirado y jugado a menos”.

Manifestó también que “hay una gran responsabilidad por el momento que se atraviesa, además del deseo y necesidad que ahora viene el partido más importante”.