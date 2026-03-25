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Universidad de Chile

Fernando Gago cuenta la verdad sobre Franco Calderón en U de Chile: ¿Lo cortó del equipo?

El nuevo DT de la U sentó al defensor que era titular indiscutido para el estreno ante La Calera, por lo que tuvo que dar explicaciones.

Por Cristián Fajardo C.

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Franco Calderón no se movió del banco de suplentes en la U.
© cristian conaFranco Calderón no se movió del banco de suplentes en la U.

Una de las grandes sorpresas de la primera formación del técnico Fernando Gago al mando de Universidad de Chile fue la ausencia de Franco Calderón, quien fue suplente en la derrota 1-0 ante Unión La Calera.

El defensor argentino pasó de ser titular indiscutido de la última línea del cuadro bullanguero, para ser alternativa de una muralla que fue comandada por Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez.

Una situación que no pasó desapercibida para los hinchas azules, quienes se preguntaban qué había pasado con el argentino en los entrenamientos para obligar a sacarlo.

Por lo mismo, fue el propio Fernando Gago quien tuvo que responder a esta interrogante del mundo azul, con una respuesta que deja un sabor a que no es de su gusto.

Fernando Gago explicó uno de sus cambios más polémico. Foto: Cristián Cona / Emisora Bullanguera.

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¿Qué pasó con Franco Calderón en U de Chile?

Fernando Gago tuvo que responder varias preguntas tras su estreno en Universidad de Chile, donde una de ellas tuvo que ver con los cambios en la formación inicial ante La Calera.

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En ese sentido, el tema de Franco Calderón fue abordado por el argentino, donde descartó lesiones o problemas físicos, evidenciando que se trató de cosa de gusto futbolístico.

“No hay una razón desde lo táctico, decidí afrontar este partido con esto, por la carga también de minutos, de que quería ver a Matías (Zaldivia) que no había jugado el último partido. Entonces decidí eso, está en consideración y es un futbolista que nos va a dar mucho”, explicó Gago.

Mira sus declaraciones:

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