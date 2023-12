El fuerte recado de Borghi a Assadi para el próximo año de la U: "No le van armar un equipo"

Universidad de Chile anunció a Gustavo Álvarez como entrenador para 2024 y ahora prepara la conformación de su plantel. Pero además de buscar refuerzos, el DT campeón con Huachipato espera sacar el mejor rendimiento de los nombres que ya tiene. Por eso, Claudio Borghi le envió un recado a Lucas Assadi.

Desde su tribuna en Todos Somos Técnicos, el Bichi le advirtió al joven talento de la U que debe acomodarse al equipo que arme el DT y no al revés. “Me encanta Assadi, en mi equipo jugaría siempre, pero no le van armar un equipo para él. Eso ya no se hace más”, apuntó.

“Assadi se la tendrá que jugar y ganarse la posibilidad de poder ser titular”, dijo Bichi sobre el volante, quien disputará el Preolímpico junto a la selección chilena Sub 23 antes de comenzar la nueva temporada con la U.

Assadi, de 19 años, tomó protagonismo en la última parte del 2022. Pero en 2023 no tuvo el rendimiento esperado: bajo el mando de Mauricio Pellegrino, sólo fue titular en 13 de los 26 partidos que jugó en el Campeonato Nacional. Anotó cuatro goles y no sumó asistencias en la campaña.

El plantel de la U en 2024

Con la confirmación de Gustavo Álvarez como nuevo entrenador de Universidad de Chile, el club puede ponerse a planificar la conformación de su plantel. Por el momento, se espera que el primer refuerzo anunciado sea Marcelo Díaz, quien concretará su regreso al Centro Deportivo Azul tras más de una década.

La llegada de Carepato es esperada por los hinchas hace semanas y, para su alivio, ya recibió el visto bueno de Álvarez. Según La Tercera, el DT habría dicho que “no hay nadie mejor que Díaz en ese puesto. La identificación que tiene hará que el vestuario tenga un líder innato dentro y fuera de la cancha”.

Luego, el entrenador deberá tomar otras decisiones: por ejemplo, qué pasará con Cristóbal Campos, quien parece tener un pie fuera de la U. O Luis Casanova, el capitán de los azules que termina contrato este mes y no ha alcanzado una renovación para una nueva temporada.

Además, el técnico argentino deberá definir si querrá contar con algunos de los nombres que han sido vinculados a la U en este mercado de pases. Rodrigo Holgado, Franco Calderón, César Pérez y Maximiliano Guerreron son seguidos de hace tiempo desde el CDA.

