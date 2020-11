Sergio Markarián y una posible vuelta a Universidad de Chile: "Si alguien se interesara podría comenzar a analizar la situación"

Universidad de Chile busca director técnico luego de la salida de Hernán Caputto y pese a que hay candidatos fuertes como José Luis Sierra y otros que se han desvanecido con el correr de los días como Martín Lasarte y Héctor Cúper, los nombres de ex técnicos que pasaron con éxito por el equipo universitario siempre aparecen.

Uno de ellos es el uruguayo Sergio Markarián, el que dirigió a los azules en 2009 y pese a que sólo estuvo seis meses al mando de la U, logró sortear la fase de Prelibertadores ante Pachuca para luego ganar el Torneo de Apertura al vencer a Unión Española en la final.

Don Marka recibe el llamado de Redgol y consultado respecto a si la regencia de Azul Azul se ha comunicado con él, el oriental responde negativamente.

"No, honestamente no tengo información. Me han comentado del interés en otro país, pero de Chile, no", asegura en forma tajante.

¿Le gustaría volver a Universidad de Chile?

No voy a responder eso.

¿Pero estaría dispuesto a asumir la banca azul?

Nadie me habló, no tengo porqué meterme en el tema hasta que alguien se interese, si alguien se interesara podría comenzar a analizar la situación, pero nadie me ha llamado, no tengo ninguna información. Conmigo no habló nadie.