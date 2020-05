Sergio Markarián: "El periodismo deportivo es oficialista y apoya al que tiene poder"

Sergio Markarián fiel a su estilo no se guardó nada y acribilló al periodismo deportivo urguayo y aseguró además que no fue entrenador de la selección oriental porque jamás hizo lobby con dirigentes o la prensa charrúa.

"El periodismo deportivo es oficialista, apoya al que tiene poder y lo respeta mucho y le hace bombo. No es un tema de ahora, es un tema de hace mucho tiempo a esta parte, los que no lo hacen se van quedando sin trabajo"

Es un hecho que don Marka no se lleva bien con la prensa y lo vivió en Chile cuando dirigió a la U, y con la selección peruana, donde tuvo múltiples problemas.

Sergio Markarián cuando dirigía a la selección de Perú

El estratega uruguayo asegura que sus palabras no son antojadizas. "Es una opinión basada en hechos, uno generaliza porque vos me preguntas y yo contesto, pero es obvio que no son todos los periodistas", explicó en conversación con El Observador.

Markarián también reconoce que una de sus grandes penas, es no haber sido seleccionado uruguayo y repasa otra vez al periodimo.

"Hice todo lo posible, menos lobby, menos amistad con el periodismo y con los dirigentes, todo lo demás lo hice. Méritos para que me tuvieran en cuenta", aseguró.

Sergio Markarían estuvo hace poco vinculado con el club Danubio como gerente deportivo, pero debido a la crisis por el coronavirus, renunció a su cargo.