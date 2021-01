Rafael Dudamel golpea la mesa en la U: "Acá no hay un camarín quebrado"

Los hinchas de Universidad de Chile están aburridos, porque el equipo azul lleva dos campañas seguidas sufriendo con el descenso. En la temporada 2019 terminaron en el penúltimo lugar, y no perdieron la categoría porque el Campeonato Nacional no llegó a su fin, y en la actual campaña la tabla ponderada les provoca muchos temores.

Los laicos están en el lugar 16º del acumulado de los promedios, sólo superando a Universidad de Concepción y Deportes Iquique, es por ello que los últimos partidos del torneo los jugarán con mayor apremio.

Con este panorama se encuentra el entrenador Rafael Dudamel, que desde su llegada tampoco ha podido darle un sello al equipo, e incluso se han escuchado palabras acerca de posibles quiebres dentro del plantel con su cuerpo técnico.

El venezolano respondió este martes las preguntas de la prensa y negó cualquier especie de conflicto dentro del camarín de la U, señalando que todos reman para el mismo lado: salvarse del descenso.

Dudamel genera dudas en la U - AgenciaUno

"Yo no puedo responder una pregunta que viene llena de especulaciones, si te han dado esa información tiene dos opciones, o la de recurrir a tu informante, y que te den los nombres, e ir directamente con esos futbolistas, que dicen supuestamente esas manifestaciones", dijo en primera instancia acerca de un quiebre.

"No comparto que haya un camarín quebrado, no hay un camarín quebrado, en los jugadores veo una camaradería, un respeto, una armonía en un grupo humano humilde, noble, profesional, que sabe junto con el cuerpo técnico y toda la institución la particular y apremiante situación que estamos enfrentando", agregó.

Pero no se quedó ahí, al añadir que "no nos vamos a hacer eco de especulaciones, el grupo está compacto, unido, fuerte, y trabajando con el único objetivo de sacar adelante esta apremiante situación".

Mucho sufrimiento



Por otra parte, el ex entrenador de la selección de Venezuela recalcó que conoce el sentir de los hinchas, que están sufriendo por el mal momento, ya que él también se encuentra de la misma manera.

"Lo pasan mal los hinchas, y lo pasamos mal nosotros, no podemos dormir tranquilos, estamos conviviendo con esta situación, no la estamos pasando bien", apuntó.

Universidad de Chile vuelve a salir a la cancha este viernes, cuando se mida ante Coquimbo Unido en la Cuarta Región, en un duelo de dos equipos necesitados.