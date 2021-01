Video: Rafael Dudamel le lanza un improperio venezolano a Matías Donoso y Cristián Leiva le da una tremenda lección

Rafael Dudamel está en el ojo del huracán en Universidad de Chile. El entrenador venezolano es foco de muchas críticas, debido al pobre nivel de los azules, que siguen peleando por no descender por segunda vez en su historia.

El rendimiento de la U desde la llegada del llanero ha sido malo, de hecho, sus números son mucho peores a los de su antecesor, Hernán Caputto, es por ello que sigue reciendo críticas de todos lados.

A ello se suma un hecho que ocurrió el pasado domingo en el partido entre los laicos y Deportes Iquique, donde empataron 2-2 en el estadio Nacional, cuando Dudamel tuvo una fuerte pelea con el delantero Matías Donoso.

Matías Donoso se peleó con Dudamel - AgenciaUno

El atacante y el estratega tuvieron un fuerte diálogo, debido a que el ex Deportes Temuco pedía que le devolvieran la pelota a los nortinos, ya que Gustavo Lorenzetti estaba en el piso. Ahí se metió Dudamel, y según se aprecia en "La Otra Cámara" de TNT Sports, Dudamel se fue con todo contra el artillero e incluso le lanzó un improperio típico de Venezuela.

Ahí se metió de inmediato el entrenador de los iquiqueños, Cristián Leiva, quien se puso firme y le pidió al ex DT de Atlético Mineiro que no insultara a sus jugadores, que no tenía ningún derecho de hablarle de esa forma.

Un hecho de la cancha, pero que no tiene que ver con el rendimiento, aunque sí demuestra los nervios de Rafael Dudamel en el borde de la cancha, ya que su equipo no puede salir del fondo de la tabla ponderada.