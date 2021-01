Gabriel Torres se integra a los entrenamientos de Universidad de Chile en el CDA

Gabriel Torres regresó a Universidad de Chile tras su préstamo en Independiente del Valle y ya entrena junto al primer equipo en el Centro Deportivo Azul. El club laico publicó una imagen del delantero panameño en la práctica del equipo de Rafael Dudamel.

El 12 de enero, Torres viajó hasta Santiago para reintegrarse a la U, puesto que aún tiene contrato con el club. Independiente del Valle no pudo comprar el pase del panameño y tuvo que volver al fútbol chileno.

Tras 14 días de cuarentena obligatoria en un hotel del sector oriente, el ariete se sumó este martes a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros. Cabe recordar que el panameño no está inscrito para el torneo actual, por lo que no puede jugar en la recta final.

Gabriel Torres y su retorno a los entrenamientos en el CDA ����#VamosLaU �� pic.twitter.com/HdLr5ceINv — Universidad de Chile (@udechile) January 26, 2021

¿Qué pasará con Gabriel Torres?



Gabriel Torres llegó como refuerzo a Universidad de Chile a días de iniciar su participación en la Copa Libertadores 2019 ante Melgar en Arequipa, Perú. El delantero venía precedido por una gran campaña en Huachipato que obligó a los azules a desembolsar una cifra millonaria para quedarse con sus goles.

Sin embargo, las cosas no resultaron como pensaban las partes. La historia es conocida: Apenas marcó un gol y a mitad de temporada fue cedido al Independiente del Valle, donde además de ganar la Copa Sudamericana, se cansó de hacer goles, pero no le alcanzó y el equipo ecuatoriano no compró su pase debiendo volver a Chile.

Pese a que su futuro es una incógnita, Rafael Dudamel ya declaró semanas atrás que las puertas del club están abiertas para Torres, así que si no puede ser transferido en la ventana de mercado, el delantero será el primer "refuerzo" de los azules para el 2021.