Universidad de Chile se prepara para viajar hasta Valparaíso y recibir a Ñublense. Marcelo Morales, joven lateral azul, manifestó que no se hacen problemas por el cambio de cancha y que la U tiene la exigencia de siempre salir a ganar.

Marcelo Morales no se hace problemas por el cambio de cancha y avisa a Ñublense: "Un club grande te exige ganar, eso no se negocia"

Universidad de Chile ya se prepara para este fin de semana. Luego de haberse quedado con un amargo empate ante Deportes Antofagasta, los dirigidos de Diego López quieren un triunfo ante Ñublense que los acerque a la zona de clasificación a copas internacionales.

Y uno que ya tiene la mente puesta en el duelo ante los chillanejos es Marcelo Morales. El joven lateral azul ya se incorporó a los trabajos en el Centro Deportivo Azul tras ser liberado de la selección chilena Sub 20 y este jueves tuvo palabras sobre el próximo rival de la U.

"Ñublense es un equipo fuerte, que tiene sus jugadores que pasan por un buen momento y que están en segunda posición. Estamos tranquilos, sabemos que podemos sacar el partido adelante. Estamos trabajando los detalles en los que podemos hacerles daño y atacarlos por ahí, nos podemos hacer fuertes por cómo andamos por equipo, nos hemos visto bien y debemos demostrar que no es un momento", aseguró.

"Siempre entramos con la disposición a ganar e ir por los tres puntos. Es lo que exige un club grande. Partido que sea, iremos a buscarlo y trataremos de conseguir los puntos. Este fin de semana o el próximo, siempre iremos por eso. No es algo que se negocie, siempre tenemos que ir por ganar, es lo que quiere el equipo y el club", añadió.

Morales se mostró confiado en lo que pueden hacer en esta segunda rueda. "Tenemos un plantel muy competitivo. La U siempre tiene que pelear cosas importantes, torneos internacionales. Nos hemos visto bien durante estos últimos partidos, con los sistemas de juego y como nos ha ayudado el profe. Tenemos plantel para grandes cosas, quien llegue tiene que llegar a sumar", afirmó.

"Se ha visto un equipo bien dinámico, con mucha actitud e intensidad. Eso nos ha marcado harto, que tenemos un equipo intenso y buenos cambios, persona que entre lo hará al mil porciento. Eso marca la diferencia. aparte de tener buenos jugadores, hemos marcado diferencia en intensidad", agregó.

Por último, el joven lateral azul no se hizo problemas por trasladarse hasta Valparaíso para ejercer la localía. "Como jugadores profesionales, tenemos que estar dispuestos a trabajar de la mejor forma en cualquier cancha. Tenemos que adaptarnos rápidamente a cualquier terreno de juego, eso no nos tiene que afectar. Sabemos lo que tenemos que hacer y no debería afectar tanto nuestro rendimiento ni nuestro juego", cerró.