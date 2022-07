Universidad de Chile sufre una vez más por el comportamiento de sus hinchas . Avalanchas en el Santa Laura marcaron el último partido, aunque Unión Española no se complica y solo hará respetar el contrato.

Unión Española no se hace problemas por las avalanchas en el Santa Laura: "Si hacen daño, la U lo resuelve"

Universidad de Chile consiguió un agónico triunfo ante Unión La Calera en el Campeonato Nacional, pero fuera de la cancha vuelve a tener hechos de violencia. Previo al encuentro, hinchas azules realizaron avalanchas que pusieron en riesgo a los presentes y obligaron a cerrar los accesos.

La situación suma un nuevo problema para el Romántico Viajero, ya que el comportamiento de sus fanáticos los podría dejar sin público y hasta en riesgo de perder el estadio Santa Laura. Unión Española arrienda su recinto, pero ante los constantes problemas, podría poner fin al vínculo si lo quisiera.

Las avalanchas y hechos de violencia del sábado no dejaron ajenos a los directivos de los Hispanos. En conversación con RedGol, Luis Baquedano se refirió al violento ingreso de hinchas y dejó en claro que toda responsabilidad es del Bulla.

"Nosotros no tenemos nada que ver. Solo le arrendamos al estadio, nos vamos y dejamos un par de personas por si falla una cosa, pero la operación completa es de Universidad de Chile", detalló el gerente general de los Rojos.

Aunque Luis Baquedano le baja la gravedad al asunto y solo hace respetar el acuerdo en caso de haber problemas. "En el contrato dice que Unión Española no tiene responsabilidad en el evento. Nosotros entregamos la llave del estadio y, además, hay cláusula de indemnizaciones o arreglos".

En esa misma línea y ante las avalanchas, el gerente general de los Hispanos recalcó que cualquier cosa que pase en el Santa Laura debe ser reparada por los azules. "Si hacen daño, la U agarra un grupo de personas y lo resuelve de inmediato".

La opción de prestar Santa Laura a Universidad Católica

El estadio Santa Laura no solo puede tener a la U como local, sino que también a Universidad Católica. Los Cruzados buscan cancha ante el cierre de San Carlos de Apoquindo para su remodelación y el recinto de Unión Española aparece en el horizonte.

Consultado por el posible arriendo a la UC, Luis Baquedano detalla que no está descartado, pero "creo que es difícil, pero no tiene que ver con que no nos dejaron entrar a gente nuestra, sino con la sobrecarga de la cancha".

El gerente general de los Hispanos recalcó que el desgaste es el único gran problema. "Lo otro es cuestión de ponernos de acuerdo en el monto del arriendo. Lamentablemente estamos muy sobrecargado, tenemos rugby, Deportes Recoleta, la U y nosotros".

De hecho, ante las críticas por el estado del Santa Laura, Luis Baquedano dijo que "quedó más dañada con los partidos de Recoleta y la U. De hecho, todavía está blanda, pero es distinto este look que es por el pasto que se pone amarillo, pero en sí la cancha tiene un deterioro por la temperatura. Los trabajadores le ponen empeño para salvarla".