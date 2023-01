El ex presidente de Universidad de Chile afirmó que la U que se está armando en el 2023 puede volver a los triunfos en el Superclásico ante los albos, ese que hace diez largos años no saben ganar.

Universidad de Chile inició este 2023 con esperanzas renovadas. Claro, la ilusión es lo úlitmo que los hinchas laicos van a perder considerando que llevan varios años peleando en la parte baja y alejados de siquiera luchar por la opción de campeonar en nuestro balompié.

Sin embargo, si la U no puede pelear arriba hay una revancha que todo el mundo azul se quiere tomar en esta nueva temporada: ganarle por fin un Superclásico a Colo Colo después de diez años.

En este grupo se encuentra Federico Valdés, ex presidente de Azul Azul, quien en charla con Directv Sport afirmó con mucha fe que “si tuviera que enfocarme en algo sería en ganar a Colo Colo. Le podemos ganar el próximo partido perfectamente”.

No obstante, el ex timonel de la U dejó en claro que muchas más expectativas no se hace en este 2023, declarando que “sería injusto juzgar este plantel antes de ver sin todos los titularles. Da la impresión de que es un plantel corto. No es un plantel para campeonar (…) Universidad de Chile estuvo peleado el descenso durante cuatro años, no hay ninguna posibilidad razonable de que estemos peleando el título, sería casi un milagro”.

Para finalizar, Federico Valdés abordó el crecimiento de la UC en el último tiempo y la brecha deportiva que acortó con Universidad de Chile, afirmando que “es doloroso deportivamente hablando, que Católica este acercándose a la Universidad de Chile; tienen mérito

“Les permitió dominar durante cuatro años seguidos, es algo raro. Desde el tiempo del 'Ballet Azul' que no se veía esta superioridad”, concluyó.

Universidad de Chile se verá las caras ante Colo Colo en el Estadio Monumental el próximo 12 de marzo por la fecha 8 del Campeonato Nacional 2023, siendo este el primer Superclásico del año. ¿Podrán los azules volver en la casa del Cacique a los triunfos en esta clase de partidos?