El Superclásico del Campeonato Nacional llega en un momento radicalmente distinto entre sus protagonistas. Colo Colo sabe que debe seguir en la senda del triunfo para seguir con solidez en la lucha por el título mientras que Universidad de Chile tiene la urgencia de sumar para escapar de la parte baja de la tabla.

Y basado en esto, Rodrigo Herrera hizo su análisis del juego. "Para muchos el más desigual de los últimos tiempos, el favoritismo de Colo Colo es abierto. Ciertamente uno siempre se proteje como comentarista, como analista, cuando dice 'esto es fútbol, puede ocurrir cualquier cosa' y también es verdad pero por lo general las lógicas son las que también encuentran su camino en este tipo de deportes", dijo en Redgol en La Clave.

"El punto es que cuesta encontrar una realidad donde, hoy día, Colo Colo tenga tanta capacidad de generar adhesión y favoritismo mientras que la Universidad de Chile, por un lado, ni siquiera sus propios forofos le están dando las posibilidades de enfrentar a un rival que está 17 lugares más arriba. Se niegan a la chance de pensar que esto puede cambiar", sentenció.

Pero el periodista le pone algunas fichas al Bulla. "Sin embargo, creo que este Clásico es distinto a todos los que se habían jugado anteriormente, incluso al del primer semestre, porque está Universidad de Chile que está en un momento crítico, tratando de levantar cabeza con un cuerpo técnico nuevo, que busca su mejor forma, está desprendida de toda mochila, no tiene un peso, no tiene responsabilidad frente a lo que ocurrirá el día domingo en el estadio de Talca", indicó.

El profesional de la comunicación habla de un posible exceso de confianza del Cacique. "Y tal vez, en esa realidad, con la sangre joven que está jugando con la condición de asumir la superioridad del rival se puedan generar cosas distintas. Hemos visto también excepciones donde equipos que están muy distintes, hacen un partido distinto motivados por la circunstancia del duelo, por la ilusión de enfrentar al archirrival y por también lo que representa tener forofos solo de tu propio equipo. Yo creo que, como dijimos durante la semana, en la confianza está el peligro".

Es por eso que Herrera, no se cierra a ninguna posibilidad. "Hay una lógica, esa lógica marca que Colo Colo hoy día está jugando 10 a 1 frente a esta Universidad de Chile en cuanto a posiblidades Pero también aquello representa una chance de emparejar la cancha a partir de no tener ninguna responsabilidad. Nadie va a culpar a la U si pierde con Colo Colo, nadie va a culpar a la U si juega un partido malo y, por lo tanto, me parece que en esa libertad el Superclásico puede encontrar un camino diferente al que todos piensan. ¿Será posible? El domingo lo veremos", manifestó.