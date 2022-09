Sebastián Miranda se desmarca del silencio de los jugadores en Universidad de Chile: "Lo que hablen o no es responsabilidad de cada uno, no tengo nada que ver en eso"

Universidad de Chile se da un pequeño respiro en su lucha por no descender en el Campeonato Nacional pues este domingo reinicia su lucha en la Copa Chile, donde enfrentará a Universidad Católica en la ida de los cuartos de final buscando seguir pasando rondas en esta competición a pesar que no es su principal prioridad.

En la conferencia de prensa previa a este encuentro, el entrenador interino Sebastián Miranda, habló de todos los temas y uno de los que se puso sobre la tema fue el de la falta de declaraciones por parte de los jugadores del equipo, especialmente de los más experimentados del plantel.

El técnico, al ser preguntado al respecto, respondió con contundencia ante los medios de comunicación. "Todo lo que hablen o no hablen es responsabilidad de cada uno, no soy el encargado de decir quién habla o quién no habla. Yo nunca he tomado una medida así y jamás la voy a hacer", manifestó.

El estratega espera que hay cercanía entre futbolistas e hinchas. "Tenemos un club que es muy masivo, intentamos que cada vez podamos acercarnos a nuestros hinchas. Tuvimos una actividad con los niños de las series sub-8, sub-9 y sub-10 con esa intención de acercar a los jugadores profesionales a los niños, tratar que ellos estén cerca de nosotros, generar esa unidad de club que siempre ha estado".

Pese a la falta de declaraciones, no cree que se haya perdido esa unión con los fanáticos. "Creo que la actividad sirvió para que compartan y para que los jugadores se vuelvan a sentir niños que creo es importante en un momento con tanta presión. Eso desde mi lugar, por qué no hablan yo no tengo nada que ver en eso", sentenció.

Miranda, además, recordó la importancia de los más veteranos del plantel de Universidad de Chile. "Hemos intentado rodear a nuestros jugadores jóvenes para que ellos puedan desarrollarse y no tener que asumir un rol que no les corresponde por su edad. Mi idea siempre ha sido rodearlo de jugadores de experiencia para que los jóvenes se apoyen en ellos".