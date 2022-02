El mercado de fichajes del fútbol chileno cerró este jueves a la medianoche, con los últimos inscritos para la primera rueda del Campeonato Nacional. Y los hinchas de Universidad de Chile suspiraron desanimados, al enterarse de que no habría nuevas incorporaciones.

Los azules esperaban reforzar sobre todo la línea defensiva. Y aunque no se habló de zagueros centrales, en las últimas horas circuló el nombre de Mauricio Isla, quien tiene contrato vigente hasta fines de 2022 con el Flamengo de Brasil y apareció como opción de salida en la prensa internacional.

Sin embargo, el Huaso Cósmico no está en los planes de la U, más allá de que el jugador es hincha del León y siempre ha reconocido su interés en jugar con el equipo mágico. "Quiero jugar en la U, sería un sueño ganar la Copa Libertadores", sentenció en mayo de 2020.

Pero a los 33 años, el buinense todavía no visualiza que el sueño se vaya a cumplir. Menos después de la clara negativa que expresó el técnico azul, Santiago Escobar, ante la posibilidad de que recale el bicampeón de América.

"No he escuchado que se haya mencionado el nombre de Mauricio. Es un gran jugador, pero me sorprende. No soy de escuchar mucho las redes sociales, pero Mauricio creo que es un muy buen jugador", expresó el estratega colombiano en rueda de prensa.

Así mismo, Sachi Escobar recalcó que ni siquiera se ha acercado el nombre de Isla como una intención. "Es la percepción que tengo, pero dentro del cuertpo técnico o la directiva no se ha mencionado sobre agregar a un jugador al día de hoy", completó.

Recordar que la U cuenta con dos alternativas en la posición de lateral derecho. Uno es Yonathan Andía, de vasta experiencia en la posición, y la otra es de Simón Contreras, delantero que fue adaptado por Escobar en la banda diestra.

Universidad de Chile será el encargado de cerrar la cuarta fecha del Campeonato Nacional el próximo lunes, cuando reciba a O'Higgins de Rancagua en el estadio Santa Laura-U. SEK, desde las 20:30 horas.