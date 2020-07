Jorge Desio: "El regreso a Chile y a la U me genera sentimientos, el tiempo lo dirá"

Jorge Desio fue parte del cuerpo técnico que llegó junto a Jorge Sampaoli y Sebastián Beccacece en 2011 a Universidad de Chile y llevaron a los azules a coronarse tricampeón del fútbol nacional y obtener la Copa Sudamericana.

El otrora preparador físico de la U, conversó con La Magia Azul y recordó la gran campaña de los azules en las temporadas 2011-2012.

¿Qué les sedujo de Universidad de Chile para asumir el desafío, siendo que estaban tan cómodos en Emelec y ya se habían ganado el respeto del medio?

Si bien en Emelec nos había ido muy bien, se pensó que volver al fútbol Chileno y, encima a la U, podría ser algo muy bueno. La U podía ofrecernos cosas interesante en lo deportivo, buen plantel , un predio de entrenamiento óptimo. Conocíamos el medio por trabajar en Rancagua antes también, etc. Me acuerdo que fue Cristián Aubert quien viajó y se reunió con nosotros en ese momento y fue parte importante en la seducción.

Desio junto a Beccacece en 2016 (Agencia Uno)

¿Qué sensación le provoca saber que esa banca de la U se la ganaron a un técnico tan capaz como es Diego Simeone?

Siempre se comento que esa elección se decidió por un voto, nosotros fuimos sabiendo todo de la U: plantel, que refuerzos se necesitaban, las divisiones menores, entre otras cosas . Pero fíjese que si bien más allá de quién eligieron, la otra posibilidad era sumamente buena también, el tiempo lo demostró .

¿Qué tan cierto es que usted era el que tenía la relación más personal con los jugadores, digo esto porque ellos mismos han asegurado de que si tenían un problema, acudían a usted y no a Jorge Sampaoli?

Con los jugadores yo tenía buena relación, pero también la tenían Sampaoli y Beccacece, pasa que a veces por la función que ejercía yo en ese momento de preparador físico y mi personalidad de acercarme a charlar los problemas, hicieron un vínculo afectivo de confianza creo.

¿En qué momento se da cuenta que ese equipo del 2011 iba a ganar todo?

En el torneo local hubo un partido que jugamos de visitante en contra de Universidad de Concepción que terminamos ganado con autoridad después de un arranque Intermitente que tuvimos, y en el plano internacional fue determinante el partido en Brasil con Flamengo, después de ese juego los medios comenzaron a pensar en la U como un posible candidato, antes no sucedía eso .

¿Le ha tomado el peso de haber ganado el primer trofeo internacional para la U y en la forma que se ganó?

Yo creo que el tiempo está consolidando y recordando ese título como corresponde. Dándole la magnitud que requiere, donde participaban equipos muy importantes y era realmente difícil la participación, ese trofeo fue un merecimiento para el hincha del bulla que siempre alentó en todos lados. El torneo lo terminamos ganando con total merecimiento, creo que fuimos invictos, con solamente dos goles en contra y ganado en todos lados.

¿Qué se cuestionan como cuerpo técnico respecto a la Copa Libertadores 2012? ¿qué faltó?

En la Copa Libertadores del 2012, en semifinales, jugamos con Boca Juniors, y más allá del excelente equipo que ellos tenían, nos encontramos que tres días antes hay fecha FIFA (eliminatorias) y a nosotros nos citan siete jugadores, si no me equivoco, 5 en Chile, Matias Rodríguez en Argentina y Ruidíaz en Perú. Eso hizo que sucedieran una serie de cosas: teníamos muchos partidos seguidos acumulados , el viaje previo a la selección de jugadores importantes , no poder entrenar con todos Los jugadores esos días previos. Creo que influyó un poco para no estar como hubiésemos querido . Indudablemente no teníamos el pasaje asegurado, pero reitero creo que podíamos haber estado más cerca de pasar a la final.

¿Siente que volverá junto a Sampaoli alguna vez a Universidad de Chile?

Después de trabajar en muchos equipos y vivir en distintas ciudades, siempre el regreso a Chile y a la U me generan sentimientos y emociones de dicha, solo el tiempo sabrá si esto sucederá . Aprovecho para dejarle un abrazo enorme a todos los hinchas de la U y agradecerles tanto cariño que siempre me manifiestan. Gracias a la Magia Azul por invitarme a participar y poder recordar momentos hermosos.