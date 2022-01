El ex arquero de Universidad de Chile , Johnny Herrera , volvió a mostrarse en total desacuerdo con la llegada del arquero Hernán Galíndez al Chuncho. Además, hizo bolsa a José María Carrasco.

Johnny Herrera volvió a la carga para manifestar su molestia por el arco de Universidad de Chile de cara a la temporada 2022. El ex meta de la U creía que era la gran oportunidad del canterano Cristóbal Campos en la portería de los azules, pero la llegada de Hernán Galíndez deja tapado otra vez al formado en el Chuncho.

“Si bien Galíndez no es un mal arquero, no sé cuál era la necesidad de traerlo teniendo a Cristóbal Campos. Y para qué trajiste a José María Carrasco, al que le falta mucho para ser un buen zaguero, si tenías uno probado como Ramón Arias; son decisiones que no se entienden”, dijo Herrera a El Mercurio.

El otrora 25 agregó que “no había que ser adivino ni vidente para darse cuenta que lo que venía no era para nada bueno, y eso se demostró con un muy bajo nivel ante Colo Colo, se pudieron ir goleados, y lo peor es que la U no muestra mucho, eso es lo más preocupante”.

“Campos tiene 21 años y demostró más que todos los arqueros que debutaron en los últimos veinte años en Chile. Tienes un proyecto único en el país y lo estás desaprovechando, así de simple. Si haces un comparativo del juego con los pies, Campos juega mucho mejor, está muy por sobre Galíndez en esa faceta”, complementó el meta.

Sobre la misma sostuvo que “sé que Luis Roggiero y Michael Clark son los que deciden todas las contrataciones. Son dos personas que no conocen el club. Tampoco conocen al hincha”.

Johnny Herrera sentenció que “supe que pasaban cosas extrañas, como que Clark decide sin tomar mucho en cuenta la opinión del resto de los directores; entonces si es así, si no escuchas, es más difícil todo. Si la U no trae un par de refuerzos de categoría, lo volverá a pasar mal”.