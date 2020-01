Hernán Caputto se lamenta: "Nos vamos amargados, no era para perder el partido"

Hernán Caputto partió con el pie izquierdo del Campeonato Nacional 2020: perdió junto con Universidad de Chile en el último minuto ante Huachipato y sigue con el fantasma de los promedios encima.

"El tema de los cambios pasa mucho por la situación de juego. Con respecto a la plantilla, evidentemente siempre se genera el comentario (de que falta plantel) cuando no hay un resultado positivo. Nos duele perder y el cómo, pero veremos lo de la plantilla. Se verá. Se va a conversar, entiendo este tipo de preguntas en estos momentos pero hay que tener tranquilidad, paciencia. Debemos salir a ganar y buscar puntos, ser inteligentes y mejorar cosas que nos están costando los partidos", comentó el DT sobre si necesitaban reforzar aún más al equipo.

"Los centrales fueron eficientes, nos quedamos con la última jugada pero pudimos controlar todos lo desmarques profundos que hace Huachipato, de picar a los espacios (…) Huachipato se encontró con el triunfo al último, independiente de que tuvo situaciones. Tácticamente intentó anular a Walter (Montillo) en un hombre a hombre que hace mucho no veía, pero cada uno organiza como quiera. El resultado lo avala en su disposición. Nosotros tratamos de generar espacios, situaciones. Si bien no quedamos muchas en cara de ellos se nos crearon claras, como tres o cuatro con balones detenidos y un palo de Ángelo (Henríquez). Nos vamos amargados, no era para perder el partido", abundó.

Además, recalcó que "hay algo que tenemos que entender: los partidos duran casi 100 minutos ahora y hay que estar en un alto grado de concentración hasta que termine. En estos dos partidos los detalles marcaron diferencias tanto en el inicio como en el término, así fueron los goles. Eso hay que trabajarlo y mejorarlo. En base a lo que uno propone, lo que quiere hacer y eso será fundamental para sostener el juego. La concentración máxima será importante".

Profundizando sobre el VAR, dijo que "de alguna manera fue a favor, porque se vio el penal. Tenemos que estar muy preparados en tolerancia, en seguir las jugadas y prepararnos para que los partidos ahora duran 100 minutos. Está y nos tenemos que acostumbrar".

Finalmente, Caputto dijo que "con el tema del primer gol me pareció que es una doble jugada, era un tiro libre, la vuelven a meter, creo que estaba bien habilitado. Es difícil. El último gol pasó por muchas situaciones, lo vi ahora y por eso lo comento, para despejar o quedarnos con el balón antes de que entrara Córdova por derecha a rematar. Eso lo debemos mejorar. Lamento muchísimo que encontremos la derrota en una última jugada, porque el partido fue muy disputado y pudo ser para los dos".