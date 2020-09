Hernán Caputto: "No hemos hablado en toda la semana del tiempo o de los años que no se ha podido ganar"

Este viernes en el Centro Deportivo Azul, Hernán Caputto atendió vía remota a los medios de comunicación para entregar sus últimos conceptos de cara a lo que será el superclásico del domingo a las 14:00 en el Estadio Nacional.

Respecto a la mala racha que trae Universidad de Chile en estos partidos, el DT reafirma que no se han referido a lo que pasó antes.

"No hablamos durante toda la semana o todo el tiempo de los años en los que no se ha podido ganar, no hablamos de eso. Hablamos de cuando tengamos la posibilidad de jugar un clásico, lo vamos a ganar. Siempre es eso. En esta semana previa pensamos en eso, cómo ganarlo, por dónde ganarlo, cómo fortalecer nuestras aptitudes", aseguró.

En ese mismo contexto, el estratega recordó que en su carrera como arquero le supo ganar a Colo Colo y ahora apunta a repetir desde otra posición.

“Le gané a Colo Colo como jugador, ahora le quiero ganar como entrenador. Esa es una sensación más o menos que tengo. Nosotros creemos que nuestras convicciones y nuestro juego son las que nos hacen poder generar todas estas expectativas y sensación acerca del partido”, afirmó.

Caputto también contó que confía plenamente en la experiencia y jerarquía de su plantel.

"Hay muchos jugadores aquí con roce, que tienen muchas vivencias, muchas experiencias, han jugado clásicos, han estado en el clásico de otros países, y los mayores le traspasan esto a los jugadores más jóvenes”, cerró.