Universidad de Chile no lo está pasando bien ni en el Campeonato Nacional ni en la interna. Los azules no han logrado triunfos después de la derrota en el Superclásico ante Colo Colo y se alejaron de la lucha por el título.

Pero como si eso no fuera lo único, el tema de las renovaciones sigue rondando en las cabezas dentro del CDA. Desde Joaquín Larrivey a Fernando de Paul han mostrado sus ganas por permanecer en el elenco estudiantil, pero desde la directiva se lo toman con calma. Y al parecer, más de la esperada.

Este martes en conferencia de prensa, el Tuto reconoció que han existido acercamientos, pero por ahora no hay nada claro. "He tenido conversaciones, varios chicos también en general. En mi caso, no he estado tan pendiente de lo que pasará después de diciembre".

En la última edición de Los Tenores de Radio ADN, Juan Cristóbal Guarello abordó la situación de De Paul y aseguró que "es un arquero que rinde, pero no tiene carisma. Esas cosas le juegan en contra. El último tiempo de Herrera fue malo, se comió goles, por algo se va. Pero como el equipo tampoco acompaña, al final cuando el equipo anda mal la caja de resonancia será mayor".

Pero tras ello, el periodista se volcó de lleno a hablar sobre el futuro del Bulla, recalcando que su nueva directiva no está muy interesada. "En la U están pensando en otra cosa, ese es el tema. Jugador por jugador hay mucho que se puede resolver, pero no sé si el foco de los que están haciendo es ese, si les importan tanto el plantel".

Renovación total

Juan Cristóbal Guarello fue un poco más allá y lanzó una bomba de cara al final de temporada. Para el reportero y escritor, en Universidad de Chile no están muy enfocados en las renovaciones porque se viene una limpieza en el camarín.

"Creo que van a arrasar y van a armar un equipo completamente nuevo, asumiendo el costo del cambio profundo que quieren hacer. Si se queda Larrivey o Arias, ok. Pero no sabemos quién será el presidente de aquí a unos meses más", sentenció.

Por ahora, lo único cierto es que en la U esperan sacar cuentas alegres en la recta final del Campeonato Nacional y ver si consiguen un cupo a torneos internacionales. Eso decidirá en gran parte lo que sea la próxima campaña, ya con la mano de Luis Roggiero haciendo de las suyas.