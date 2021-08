Universidad de Chile enfrenta a Cobresal el próximo domingo a las 16:30 en el estadio El Teniente partido que marcará la vuelta de los hinchas universitarios a las gradas.

En lo deportivo en la U apuestan a seguir sumando de a tres para continuar peleando arriba, sin embargo, es claro e inobjetable que la decisión respecto a si Esteban Valencia seguirá al mando de los azules, es un tema que preocupa en el Centro Deportivo Azul.

Gonzalo Espinoza conversó con los medios de comunicación y se la jugó por el Huevo. "Cuando la idea es clara, el equipo responde de mejor manera y esto es mérito del cuerpo técnico. Después el que siga es un tema que lo verá la gente de arriba y está más claro que Esteban ha dado resultados, ellos lo avalan y después son decisiones de otro lado y el plantel está contento con este cuerpo técnico", afirmó.

Consultado respecto a si la dirigencia laica debe considerar el deseo del plantel de que continue Esteban Valencia, el Bulldog cree que sería lo ideal.

"Como dije son decisiones que no dependen de nosotros y por ahí muchas veces sería bueno estar coordinados con los jugadores, enfrentamos partido a día vivimos el día a día, entrenamos y es bueno escuchar al plantel, pero como te digo hay un proyecto que no sabemos cómo será y por eso son decisiones que vienen de más arriba y hay que respetarlas, pero, el equipo ha manifestado que las cosas se vienen haciendo bien con este cuerpo técnico", aseguró.

Respecto a su posición en la cancha Espinoza confiesa que "me he sentido cómodo, el mensaje es claro, tenemos mucha gente en el medio, por ahí me toca salir a las orillas y no es un trabajo que no haya hecho antes, así que me acomoda y como te digo el mensaje del profe ha sido claro, el tema de la confianza que nos ha ido dado y el equipo ha respondido a esa confianza y los que han entrado han respondido también".