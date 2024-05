Universidad de Chile perdió contra la Católica en el clásico y el Chuncho se olvida del invicto que sostuvo hasta la fecha 12 del Campeonato Nacional. Pese a seguir punteros, los azules ya sostenían pasos irregulares y ahora ven de cerca a Coquimbo Unido, Deportes Iquique, la UC y Colo Colo con el afán de alcanzarlos en la tabla.

De hecho, la U llegó al Clásico Universitario con triunfo ante La Calera (1-3), pero antes habían empatado contra Iquique (2-2), vencido a Huachipato (0-4) e igualado ante Palestino (2-2) y Coquimbo Unido, a la suma del 2-2 frente a Cobreral por el duelo que estaba pendiente de la primera fecha.

En Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez pone las alertas en los azules y cree que esta U “ya tocó techo” y da sus argumentos para considerar que el cuadro dirigido por Gustavo Álvarez mantendrá la tónica de aquí en adelante.

“Yo creo que la U tocó techo… Tocó techo en el sentido que ya sabes lo que te van a rendir y acá no hay jugador que no haya rendido. Todos han rendido al máximo en un minuto de manera individual y de manera colectiva”, dijo el ex delantero.

Montaña rusa de resultados para la U

El otrora atacante de la U, Colo Colo y la selección chilena sostiene que “no es que Lucas Assadi comience a jugar y marque la diferencia. Eso no está ocurriendo. Creo que la U va a alternar en esta montaña rusa de resultados”.

“Creo que la U tendrá momentos buenos y momentos malos. Tendrá rivales que la van a neutralizar y a otros a los que va a superar”, complementó Pato Yáñez.

El hoy comentarista y rostro de la 92.1 FM sentencia que “no creo que la U esté perdiendo consistencia, simplemente hay equipos que ya la logran frenar y va más allá de lo táctico. Esta Universidad de Chile, salvo que lleguen refuerzos, va a seguir por el mismo camino”.

