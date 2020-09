El desafío de Walter Montillo ante el hombre que le bajó el pulgar en Universidad de Chile

Walter Montillo llegó a Universidad de Chile en 2008 convirtiéndose en uno de los grandes volantes argentinos que pasaron por el club y también por el fútbol chileno, cuyo rendimiento fue tan alto que fue comprado por Cruzeiro donde brilló tanto, que terminó siendo adquirido por el Santos de Neymar.

Luego de un paso por China, la Ardilla intentó volver a la U, club al que le profesó siempre amor y agradecimiento desde que partió, pero en el cuadro universitario le cerraron la puerta en la cara, algo que al volante le dolió.

El otrora gerente deportivo de Azul Azul, hoy entrenador de Unión Española, Ronald Fuentes declaró en ese momento "hace tiempo que no juega. No podemos vivir de lo que fue en su momento. Fue importante, pero ya fue".

Pasó el tiempo y en enero de este año, Montillo volvió al cuadro universitario y es hoy en día, el motor del equipo que dirige Hernán Caputto.

Eso sí, Montillo no deja atrás lo vivido hace un tiempo cuando el club al que tanto quiere lo rechazó, y en conversación con CDF apuntó al DT de Unión.

“Leí por la prensa, cuando Ronald Fuentes era gerente técnico, que decía que yo estaba viejo y no podía jugar. No lo conozco, no sé cómo trabaja. Pero siempre defiendo al jugador de fútbol. Es mi trabajo y a lo que me debo. Me parece una falta de respeto grande. Hay maneras y maneras de decirlo, pero no de esa forma”, afirmó en julio de este año.

Lo cierto es que Fuentes literalmente no trató de ex jugador, ni de viejo a Walter Montillo, pero seguramente el volante azul vivirá un partido especial este domingo cuando visite Santa Laura y vea en la banca rival al hombre que le bajó el dedo en la U.