El calvario que vivió Luis Casanova en sus inicios: "Pensé en dejar el fútbol"

Con 27 años Luis Casanova dio el gran salto de su carrera y llegó a Universidad de Chile para afrontar una nueva temporada en el fútbol chileno, la cual está paralizada por el coronavirus.

En conversación con Radio ADN, el defensor azul analizó la actual situación del conjunto universitario y las medidas que están tomando y tomarán a futuro.

"Lo de la “U” se está viendo, depende del tema de la cuarentena, no podemos arriesgar entrenamientos sin que eso se haya habilitado", expresó en primera instancia Luis Casanova.

Luis Casanova en Deportes Temuco

Además, el defensor contó un calvario que tuvo en sus inicios. "Yo empecé a jugar a los 17 años, no digo que fue fácil mi principio de carrera pero se me dio rápido, yo vivía en una burbuja y en un momento se reventó la burbuja, tuve una lesión grave y pensé en dejar de jugar, me chocó mucho porque perdí todo lo que tenía", detalló.

Para finalizar agregó que, "me empecé a dar cuenta lo que estaba perdiendo. Me puse las pilas, empecé a entrenar en las tardes, en Temuco creo que los últimos dos años fueron muy buenos, creo que me siento mucho más maduro para enfrentar esta situación, sé donde estoy parado, lo que quiero. Estoy en Universidad de Chile, un equipo grande y queremos salir campeón".