Marcelo Díaz recuerda con nostalgia su debut en Universidad de Chile: "La U me dio a lo largo de la vida mucho más de lo que cualquiera se imagina"

Una nueva demostración de amor por Universidad de Chile expresó Marcelo Díaz en sus redes sociales, al recordar su debut en el cuadro universitario y al confesar que cumplió un sueño al defender la camiseta del club del que es hincha a muerte.

"Apenas un par de meses antes yo era uno más de esa multitud a la que ahora me tocaba mirar desde el círculo central. Imagino que esa es la razón por la cual, en mi debut como futbolista profesional, con la ansiedad lógica de un chico de 18 años, no pude dejar de tararear en ningún momento las canciones que bajaban desde la tribuna", comienza el relato en su cuenta de Instagram.

El partido a que hace referencia Marcelo Díaz, es el que se jugó el 22 de enero, encuentro válido por la primera fecha del Apertura de 2005.

Marcelo Díaz festeja su gol ante Deportivo Quito en la Copa Libertadores 2012 (Getty Images)

"Me tocó ser titular en el comienzo del Apertura. ¿Cómo olvidarlo? En el Sausalito y contra Everton. Fue una emoción a la que todavía hoy me cuesta describir: defender los colores del club del que soy hincha desde adentro de la cancha me resultaba una experiencia increíble", recuerda Carepato.

El actual volante de Racing remarca que antes de jugador, fue un fanático de la U.

"Durante muchas temporadas, había alentado al equipo en todos los estadios del país y encontrarme de un día para el otro en el mismo lugar que ocupaban mis ídolos de la infancia parecía un sueño. Pero vuelto realidad: perdimos 3 a 2 y, si el recuerdo no me falla, completé una buena actuación ���� que me permitió continuar sumando minutos durante ese campeonato.

Díaz cierra todo con una gran declaración al equipo de su vida. "La U me dio a lo largo de la vida mucho más de lo que cualquiera se imagina. Sin embargo, aun si no me hubiera regalado partidos mágicos como los de ese 22 de enero, la querría igual con locura. Al fin y al cabo, de eso se trata el amor", cerró.